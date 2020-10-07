Стало відомо, як в Україні зміняться пенсії після запуску накопичувальної пенсійної системи

Про це пише Страна.

Раніше Денис Шмигаль прямо заявив, що вже через 15 років у держави може не бути грошей на виплату пенсій українцям.

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Тому влада хоче запустити накопичувальну систему, при якій українці будуть зі своїх зарплат відкладати собі на "заслужений відпочинок". А держава, при цьому, виплачуватиме лише соціальну пенсію (до 1600 гривень).

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Якщо відповідний законопроект буде затверджений, то з 2023 року стартують пенсійні накопичення. По 1% із зарплат будуть відраховувати всі працюючі українці. І ще по 2% на кожного співробітника - роботодавці. 

Накопичені гроші, як прописано в документі, можна буде отримати разово (всю суму), або частинами — як звичайну пенсію, тобто помісячно. Автори законопроекту прорахували, якщо спочатку пенсійний внесок (самого працюючого і роботодавця) складе 3%, то до 2030 року він виросте до 4%, 2040 році — 5%, 2050 році — 7%.

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Але в Кабміні є й інша ідея: відраховувати з нинішніх податків (22% ЄСВ і 18% ПДФО) по 2% на накопичувальні рахунки українців. По-перше, знизяться надходження до ПФУ, що ще більше збільшить його дефіцит. По-друге, незрозуміло, що буде з грошима на накопичувальних рахунках і як їх можна врятувати від знецінення.

Але експерти скептично ставляться до ідеї запуску накопичувальних пенсій. За словами аналітика Олексія Куща, накопичити на пенсії зможуть ті, кому зараз менше 30 років. А українці, старше 35 років, будуть змушені або відкладати багато, або до пенсії зможуть накопичити копійки.

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