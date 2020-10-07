Стало известно, как в Украине изменятся пенсии после запуска накопительной пенсионной системы

Об этом пишет Страна.

Ранее Денис Шмыгаль прямо заявил, что уже через 15 лет у государства может не быть денег на выплату пенсий украинцам.

Поэтому власть хочет запустить накопительную систему, при которой украинцы будут со своих зарплат откладывать себе на "заслуженный отдых". А государство, при этом, будет выплачивать лишь социальную пенсию (до 1600 гривен).

Если соответствующий законопроект будет утвержден, то с 2023 года стартуют пенсионные накопления. По 1% с зарплат будут отчислять все работающие украинцы и еще по 2% на каждого сотрудника - работодатели.

Накопленные деньги, как прописано в документе, можно будет получить разово (всю сумму), либо частями — как обычную пенсию, то есть помесячно. Авторы законопроекта просчитали, если изначально пенсионный взнос (самого работающего и работодателя) составит 3%, то к 2030 году он вырастет до 4%, 2040 году — 5%, 2050 году — 7%.

Но в Кабмине есть и другая идея: отчислять с нынешних налогов (22% ЕСВ и 18% НДФЛ) по 2% на накопительные счета украинцев. Во-первых, снизятся поступления в ПФУ, что еще больше увеличит его дефицит. Во-вторых, непонятно, что будет с деньгами на накопительных счетах и как их можно спасти от обесценивания.

Но эксперты скептически относятся к идее запуска накопительных пенсий. По словам аналитика Алексея Куща, накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет. А те украинцы, старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо до пенсии смогут накопить копейки.

Напомним про дыру в Пенсионном фонде: украинцам стоит приготовиться к перебоям с выплатами.

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