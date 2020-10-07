Стало известно, как в Украине изменятся пенсии после запуска накопительной пенсионной системы

Об этом пишет Страна.

Ранее Денис Шмыгаль прямо заявил, что уже через 15 лет у государства может не быть денег на выплату пенсий украинцам.

пенсия пенсионер выплаты коммуналка

Поэтому власть хочет запустить накопительную систему, при которой украинцы будут со своих зарплат откладывать себе на "заслуженный отдых". А государство, при этом, будет выплачивать лишь социальную пенсию (до 1600 гривен).

Популярные статьи сейчас

Карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев: "С полуночи 7 октября...."

Фреймут не сдержалась после новой нападки Кухар, в скандале на "Танцях з зірками" новый поворот: "И вообще, Катя..."

"Кварталу 95" полный капец": Дизель Шоу эпично переплюнул команду Кошевого, в Сети появилось видео

"Он называл нас мама и папа": Алла Пугачева у гроба едва сдерживала слезы
Показать еще

Если соответствующий законопроект будет утвержден, то с 2023 года стартуют пенсионные накопления. По 1% с зарплат будут отчислять все работающие украинцы и еще по 2% на каждого сотрудника - работодатели. 

Накопленные деньги, как прописано в документе, можно будет получить разово (всю сумму), либо частями — как обычную пенсию, то есть помесячно. Авторы законопроекта просчитали, если изначально пенсионный взнос (самого работающего и работодателя) составит 3%, то к 2030 году он вырастет до 4%, 2040 году — 5%, 2050 году — 7%.

пенсии, пенсионеры, перерасчет пенсий, пфу, пенсионный фонд

Но в Кабмине есть и другая идея: отчислять с нынешних налогов (22% ЕСВ и 18% НДФЛ) по 2% на накопительные счета украинцев. Во-первых, снизятся поступления в ПФУ, что еще больше увеличит его дефицит. Во-вторых, непонятно, что будет с деньгами на накопительных счетах и как их можно спасти от обесценивания.

Но эксперты скептически относятся к идее запуска накопительных пенсий. По словам аналитика Алексея Куща, накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет. А те украинцы, старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо до пенсии смогут накопить копейки.

Напомним про дыру в Пенсионном фонде: украинцам стоит приготовиться к перебоям с выплатами.

Как сообщала Politeka, зарплаты будут выводить из тени, в Минфине пригрозили украинцам: "будут получать пенсию именно с..."

Также Politeka писала, что украинцев порадовали новыми суммами пенсий: "30% от заработка..."