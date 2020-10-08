Модель виглядає просто чудово

Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, обтягнула свої об'ємні сідниці

Зірка завжди вибирає найсміливіші вбрання, які підкреслюють її неймовірні розміри, пише Politeka.net. Гарячі фото і відео розлітаються по мережі і репостяться шанувальниками.

Так, в одній з фан-груп з'явилося архівне відео Квітко, на якому вона крупним планом показує свої великі сідниці. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Модель одягла тонке блискуче платтячко на тонких бретельках. Наряд обтягнув одну з головних гордостей Квітко - її велику п'яту точку.

Шалена красуня ефектно пройшлася,"повилявши" своїм багатством на камеру. Зірка влаштувала дефіле по палубі і грайливо поглядала в камеру. Примітно, що красуня була босоніж.

Образ зірки завершили різні прикраси, а світле волосся було розпущеним.

За 15 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік Анастасії, адже її форми не можуть залишити байдужими.

Нагадаємо, Анастасія Квітко загравала з камерою, виставивши пружні сідниці. Зірка стояла на сходах, по яким стала ефектно підійматися.

Модель обтягнула пишні груди і об'ємні сідниці тісною тканиною, через що вони стали виглядати ще більш спокусливо.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко підкорила видом в мереживах. Зірка одягла чорний костюм, щільно обтягуючий форми, верх якого був повністю зроблений з тонких чорних мережив і зовсім не прикривав бюст знаменитості.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

Також Politeka повідомляла, що Анастасія Квітко подражнила пишними "пончиками" в одній сіточці і мереживах: топ "смачних" образів