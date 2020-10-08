Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, обтянула свои объемные ягодицы

Звезда всегда выбирает самые смелые наряды, которые подчеркивают ее невероятные размеры, пишет Politeka.net. Горячие фото и видео разлетаются по сети и репостятся поклонниками.

Так, в одной из фан-групп появилось архивное видео Квитко, на котором она крупным планом показывает свои большие ягодицы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Модель надела тонкое блестящее платьице на тонких бретельках. Наряд обтянул одну из главных гордостей Квитко - ее крупную пятую точку.

Безумная красотка эффектно прошлась, "повиляв" своим богатством на камеру. Звезда устроила дефиле по палубе и игриво поглядывала в камеру. Примечательно, что красотка была босиком.

Образ звезды завершили различные украшения, а светлые волосы были распущенными.

За 15 часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятных сообщений в сторону Анастасии, ведь ее формы не могут оставить равнодушными.

Напомним, Анастасия Квитко заигрывала с камерой, выставив упругие ягодицы. Звезда стояла на лестнице, по которой стала эффектно подниматься.

Модель обтянула пышную грудь и объемные ягодицы тесной тканью, из-за чего они стали выглядеть еще более соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко покорила видом в кружевах. Звезда надела черный костюм, плотно обтягивающий формы, верх которого был полностью сделан из тонких черных кружев и совсем не прикрывал бюст знаменитости.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов