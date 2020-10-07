НБУ приструнив долар, здивувавши українців свіжим прогнозом: що буде з курсом валют

Курс "зелених" трохи стабілізується. Долар навіть втратить кілька копійок після тривалого зростання

Нацбанк встановив у середу, 7 жовтня, наступні розцінки: 1 долар можна буде купити за 28,36 гривень, хоча днем раніше його продавали за 28,4 гривні.

Популярні новини зараз

37-річний Комаров із "Світ навиворіт" приголомшив заявою з лікарні: "Шкодую, що..."

Невгамовний син Пугачової і Галкіна вразив поведінкою, постраждала Ліза: "Вони навіть грають золотим…»

"Він називав нас мама і тато": Алла Пугачова біля труни ледь стримувала сльози

Асмус, яка розлучається, в прозорому комбінезоні несподівано звернулася до Харламова: "Нахрін божевільні.."
Показати ще

Євро, навпаки, продовжить рости, при чому, дуже швидкими темпами. У середу 1 євро можна буде купити за 33,48 гривень, хоча днем раніше євро продавали за 33,4 гривні.

Зеленський поставив крапку в питанні безвізу, що чекає українців: "після пандемії він буде…»

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС заявив, що для українців немає жодних загроз припинення дії безвізового режиму

Однак повноцінно безвіз знову запрацює після пандемії китайського вірусу.

«Ми отримали запевнення в тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії», - підкреслив Зеленський.

Ця позиція ЄС підтверджується в спільній заяві за підсумками саміту. Так, у документі обидві сторони вітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для українців.

«Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови", - йдеться в заяві.

Зарплати, виплати

Дикі штрафи за кредитом скасовані, зате з'явилися нові вимоги: "Буде заборонено..."

Штрафи в разі прострочення виплат по кредиту не можуть перевищувати максимальну планку

У Нацбанку роз'яснили українцям нюанси Закону "Про споживче кредитування", який напередодні підписав президент Володимир Зеленський.

Так, фінансові установи будуть зобов'язані розкривати повну вартість мікрокредитів - пояснюючи кожну витрачену позичальником "копієчку".

Крім того, буде заборонено вказувати процентні ставки на рівні 0% або 0,01%, які, як правило діють пільговий період, і служать приманкою для клієнтів, якф не розбираються. Подібна практика могла вводити позичальника в оману.

Також з'явиться максимальна планка штрафів і пені - подвійна сума кредиту. Таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін. Навіть якщо така умова передбачена в договорі.

Зарплати українців істотно зростуть, в Кабміні знайшли гроші: хто отримає надбавку вже восени

З держбюджету України виділять понад 670 мільйонів гривень на підвищення зарплат

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у президента.

Зазначається, що гроші були виділені на підвищення зарплат українським лікарям. Половина лікарень вже отримала кошти на підвищення виплат. Щоб отримати гроші, лікарні повинні укласти договори з Національною службою здоров'я. Станом на 5 жовтня, такі договори уклали вже близько 80% медзакладів.

У МОЗ, у свою чергу, зазначають, що зарплата лікарів зможе досягати 22-25 тисяч гривень, а медичного персоналу – близько 12 тисяч гривень. Зарплата буде відрізнятися в залежності від посади і досвіду роботи.

субсидії, пенсіонерка, бабуся, платіжки

Українців чекає нова платіжка за комуналку, документ вже в Раді: "виставлятимуть до оплати…»

Українці можуть почати отримувати додаткову платіжку на комуналку

Ввести додаткову платну послугу можуть для мешканців багатоповерхівок, які не уклали договори на обслуговування внутрішньобудинкових мереж.
 
Так, голова Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов зазначив, що зараз ОСББ не хочуть укладати договори з облгазами на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж через те, що не вважають себе уповноваженими співвласниками на підписання таких договорів. Це призводить до ситуацій, коли цілі багатоповерхівки ніким не обслуговуються, що веде до зростання ризиків трагедій у вигляді вибухів газу в будинках.