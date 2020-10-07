Новини, які не можна пропустити

НБУ приструнив долар, здивувавши українців свіжим прогнозом: що буде з курсом валют

Курс "зелених" трохи стабілізується. Долар навіть втратить кілька копійок після тривалого зростання

Нацбанк встановив у середу, 7 жовтня, наступні розцінки: 1 долар можна буде купити за 28,36 гривень, хоча днем раніше його продавали за 28,4 гривні.

Євро, навпаки, продовжить рости, при чому, дуже швидкими темпами. У середу 1 євро можна буде купити за 33,48 гривень, хоча днем раніше євро продавали за 33,4 гривні.

Зеленський поставив крапку в питанні безвізу, що чекає українців: "після пандемії він буде…»

Президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту Україна-ЄС заявив, що для українців немає жодних загроз припинення дії безвізового режиму

Однак повноцінно безвіз знову запрацює після пандемії китайського вірусу.

«Ми отримали запевнення в тому, що безвізовому режиму нічого не загрожує і він буде відновлений після пандемії», - підкреслив Зеленський.

Ця позиція ЄС підтверджується в спільній заяві за підсумками саміту. Так, у документі обидві сторони вітали продовження успішної імплементації безвізового режиму для українців.

«Ми з нетерпінням чекаємо відновлення звичних можливостей для подорожей наших громадян, як тільки це дозволять епідемічні умови", - йдеться в заяві.

Дикі штрафи за кредитом скасовані, зате з'явилися нові вимоги: "Буде заборонено..."

Штрафи в разі прострочення виплат по кредиту не можуть перевищувати максимальну планку

У Нацбанку роз'яснили українцям нюанси Закону "Про споживче кредитування", який напередодні підписав президент Володимир Зеленський.

Так, фінансові установи будуть зобов'язані розкривати повну вартість мікрокредитів - пояснюючи кожну витрачену позичальником "копієчку".

Крім того, буде заборонено вказувати процентні ставки на рівні 0% або 0,01%, які, як правило діють пільговий період, і служать приманкою для клієнтів, якф не розбираються. Подібна практика могла вводити позичальника в оману.

Також з'явиться максимальна планка штрафів і пені - подвійна сума кредиту. Таке обмеження не може збільшуватися за домовленістю сторін. Навіть якщо така умова передбачена в договорі.

Зарплати українців істотно зростуть, в Кабміні знайшли гроші: хто отримає надбавку вже восени

З держбюджету України виділять понад 670 мільйонів гривень на підвищення зарплат

Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради у президента.

Зазначається, що гроші були виділені на підвищення зарплат українським лікарям. Половина лікарень вже отримала кошти на підвищення виплат. Щоб отримати гроші, лікарні повинні укласти договори з Національною службою здоров'я. Станом на 5 жовтня, такі договори уклали вже близько 80% медзакладів.

У МОЗ, у свою чергу, зазначають, що зарплата лікарів зможе досягати 22-25 тисяч гривень, а медичного персоналу – близько 12 тисяч гривень. Зарплата буде відрізнятися в залежності від посади і досвіду роботи.

Українців чекає нова платіжка за комуналку, документ вже в Раді: "виставлятимуть до оплати…»

Українці можуть почати отримувати додаткову платіжку на комуналку