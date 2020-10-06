Погода в Украине 7 октября в большинстве областей будет дождливой и даже с грозами
Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталья Диденко.
Отмечается, что сухо будет только на востоке Украины и в Запорожье.
Ветер пока остается юго-восточного направления, порывистый.
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Температура воздуха ночью +10 +15 градусов, на юге до +17, в восточных областях + 7 + 10 градусов.
В течение дня 7 октября потеплеет до + 17 + 23 градусов, в южной части ожидается + 20 + 25 градусов.
В Киеве среды обещает быть дождливой, с порывистым ветром. Днем еще будет сравнительно тепло, до +18, +19 градусов.
Ранее сообщалось, что народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что октябрь будет прохладным. Температура на севере и в центре страны в начале и в середине месяца будет колебаться в пределах +4...+5 градусов ночью, но также будет и +16...+17 градусов днем. На юге температура воздуха составит +18 градусов.
Во второй половине октября и в конце температура на большей части территории страны будет опускаться до -2...-4 градусов мороза. Кроме того, ожидается снег и дождь. В южных регионах традиционно будет теплее.
Синоптики также говорят, что ноябрь будет теплым. Возможны незначительные морозы, снег и дождь.
Отметим, сентябрь 2020 года в Киеве повторил температурный рекорд более чем 100-летней давности.
По данным метеорологов, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4°С, что превысило климатическую норму на 4,5°С.
Как сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года.
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