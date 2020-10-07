Відома модель Ана Чері показала себе і розповіла про відправку

На фото Чері здалася без купальника. На зірка можна побачити тільки пов'язку з бахромою, яка зовсім трохи прикрила найпотаємніше знизу. Ана на другому фото сиділа на колінах і розвернулася спиною, демонструючи підтягнуте тіло і ідеальний загар. На першому кадрі красуня вже спокусливо вигнулася на пляжі, демонструючи свою граціозність і трохи засвітила груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я відправила спеціальний DM", - підписала красуня фото.

Фанати поставили 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти нереальна", "безумовно люблю піщані щоки і ти така засмагла Ана", "Ти виглядаєш так приголомшливо", "пальми і 80 градусів", "я видаляю весь пісок", " Ух ти відмінно виглядаєш !!!", "Прекрасно, я можу допомогти тобі з твоїми пісочними щоками", "Абсолютно шикарно, приємно доторкнутися до пісочним щоках", "чудова Малятко".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала жаркий кадр з відпочинку біля басейну.

На одному з таких фото вона позувала в червоному бікіні з високими лямками на стегнах і продемонструвала ідеально засмаглу шкіру, яку спеціально для більшої родзинки фото вимазала маслом.

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