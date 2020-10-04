Американская фитнес-модель Ана Чери показала жаркий кадр, сделанный на пляже

Ана не любит бурный отдых, потому отдыхает чаще всего на пляже возле дома или отправляется на курортные раз в пару месяцев на экзотические острова или же просто в закрытые зоны отдыха. При этом девушка с радостью демонстрирует летние образы в бикини. Спортсменка старается следить за телом по максимуму, но ей не нравятся диеты – Ана просто отказывается худеть.

Девушка является владелицей бренда спортивной одежды, потому в ее профиле много фото в спортивных костюмах, тем не менее поклонникам больше по душе фото в бикини. Ана любит яркие образы и всегда надевает купальники с принтами. В этот раз бикини из розовой ткани с цветочным принтом выглядел очень удачно на загорелой коже.

«Этот отпуск был таким расслабляющим, что не будет особого содержания, но это то, что ты должен делать в настоящий отпуск, верно? Спите, ешьте, раскладывайтесь на пляже и лежите, живите моментом 💫🌅 это было так мило 🙌🏼», - пишет Ана под фото.

Вот как реагируют поклонники, некоторые восхваляют спортсменку, другие посчитали, что она немного поправилась:

«Совершенно все на этой картинке. Блин. 💙💙; малышка просто не знает скромности; это всегда хорошо, когда такой отпуск, вы даже немного поправились; хотелось бы больше ярких кадров; Красивое тело ммммм🔥; Замечательно; Красивая картинка, детка, это даже незаконно 🌷; Такая красивая 💕💕; Подводное плавание было довольно крутым; ❤️ приятно! ..каков ваш рост и вес?; Твоя фигура отличная; Да, я полностью согласен с тобой; Вау очень жарко; Да выглядишь чертовски круто🔥🔥; У королевы очаровательное тело».

До этого Ана примерила кремовое платье с аккуратными разрезами на бедрах и показала ягодицы в бикини. В очередной раз звезде удалось подчеркнуть свои пышные формы в удачном ракурсе. Как известно, девушка не стесняется своего тела и даже заявляет, что не видит смысла худеть и вредить себе:

«🍋🍋 Сделай лимонад !! Хорошего четверга! Fashionnovapartner # мода # лимоны смотри мои истории IG 💛», - написала Ана под постом.

Вот как реагируют фанаты:

"Совершенно потрясающая; Абсолютно красиво! 🔥😍🌹; превосходно 👍; Какая милашка 😗 😍 😗; Одета и все равно может соблазнять; Такой твердый взгляд; @fashionnova какое это платье в поиске?; Ты прекрасна; Эта твоя улыбка потрясающая".

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