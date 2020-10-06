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Долар і євро доб'ють гривню, НБУ вразив українців рекордним курсом валют: до чого готуватися

Курс валют в Україні 6 жовтня грандіозно вдарить по гривні, яка буде втрачати позиції одна за одною.

Так, сто доларів відкриють міжбанк з впевненого ривка в + 6,01 гривні. До середини минулого дня валюта подорожчала на 5,99, але під кінець торгів зуміла «дотиснути» ситуацію.

Євро також почне завдавати відчутних ударів: торги відкриються з +17,13 гривні.

Курс валют 6 жовтня буде наступним:

100 доларів-2840,09 грн;

100 євро - 3340,37 грн.

Біда у Верховній Раді, Порошенко і ще десятки нардепів заражені: вже є жертви

Після того, як у нардепа Петра Порошенка підтвердили Китайський вірус, стало відомо, що від хвороби постраждали ще десятки співробітників Верховної Ради.

Китайським вірусом у стінах Верховної Ради заразилися десятки людей, серед них є нардеп.

Так, мова йде про Китайський вірус. Хвороба підтвердилася у 49 народних обранців і 26 співробітників апарату Верховної Ради.

Пізніше вдалося з'ясувати, що одна зі співробітниць не змогла перенести хворобу і померла.

До цього ми розповідали, що у колишнього президента України Петра Порошенка госпіталізували в лікарню з важким діагнозом

Деталі про стан скандального політика розкрила його дружина-Марина Порошенко.

За словами дружини, Петра Порошенка помістили в одну з лікарень Києва. "У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - повідомила вона. Крім того, Марина заявила, що з китайським вірусом бореться їхня дочка.

Масовий протест у Бішкеку: більше сотні постраждалих, одна людина загинула

У столиці Киргизстану тисячі людей, не погоджуючись з результатами парламентських виборів, вийшли на мітинг. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, задіявши сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Пізніше учасники протестів машиною протаранили ворота біля парламенту в столиці і увірвалися в будівлю.

Частина з мітингувальників рушила до будівлі Державного комітету нацбезпеки.

Силовики, які перебували біля ГКНБ, перейшли на бік мітингувальників.

Після переговорів з керівництвом Держкомітету колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва випустили з СІЗО, де він перебував з серпня 2019 року за звинуваченням у корупції.

Пізніше в Білому домі в Бішкеку почалася пожежа. Як повідомляли місцеві ЗМІ, вогнем були охоплені кілька поверхів будівлі. За останніми даними загоряння вдалося загасити.

Близько 150 постраждалих госпіталізовані з різними травмами.

Як повідомило Міністерство охорони здоров'я країни на сторінці в Facebook, на 08:00 6 жовтня (за місцевим часом) всього до закладів охорони здоров'я надійшли 590 постраждалих, 439 з яких були відправлені на амбулаторне лікування після надання первинної медичної допомоги. Одна людина загинула.

Нагадавши, стало відомо, як конфлікт Азербайджану і Вірменії зачепить Україну: "Москва вимагатиме..."

Як повідомляла Politeka, бунт росіян вийшов з-під контролю, керівництво пустилося в перегони: кадри масового божевілля.

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