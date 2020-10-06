Долар і євро доб'ють гривню, НБУ вразив українців рекордним курсом валют: до чого готуватися
Курс валют в Україні 6 жовтня грандіозно вдарить по гривні, яка буде втрачати позиції одна за одною.
Так, сто доларів відкриють міжбанк з впевненого ривка в + 6,01 гривні. До середини минулого дня валюта подорожчала на 5,99, але під кінець торгів зуміла «дотиснути» ситуацію.
Євро також почне завдавати відчутних ударів: торги відкриються з +17,13 гривні.
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Курс валют 6 жовтня буде наступним:
100 доларів-2840,09 грн;
100 євро - 3340,37 грн.
Біда у Верховній Раді, Порошенко і ще десятки нардепів заражені: вже є жертви
Після того, як у нардепа Петра Порошенка підтвердили Китайський вірус, стало відомо, що від хвороби постраждали ще десятки співробітників Верховної Ради.
Китайським вірусом у стінах Верховної Ради заразилися десятки людей, серед них є нардеп.
Так, мова йде про Китайський вірус. Хвороба підтвердилася у 49 народних обранців і 26 співробітників апарату Верховної Ради.
Пізніше вдалося з'ясувати, що одна зі співробітниць не змогла перенести хворобу і померла.
До цього ми розповідали, що у колишнього президента України Петра Порошенка госпіталізували в лікарню з важким діагнозом
Деталі про стан скандального політика розкрила його дружина-Марина Порошенко.
За словами дружини, Петра Порошенка помістили в одну з лікарень Києва. "У мого чоловіка двостороннє запалення легенів", - повідомила вона. Крім того, Марина заявила, що з китайським вірусом бореться їхня дочка.
Масовий протест у Бішкеку: більше сотні постраждалих, одна людина загинула
У столиці Киргизстану тисячі людей, не погоджуючись з результатами парламентських виборів, вийшли на мітинг. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, задіявши сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
Пізніше учасники протестів машиною протаранили ворота біля парламенту в столиці і увірвалися в будівлю.
Частина з мітингувальників рушила до будівлі Державного комітету нацбезпеки.
Силовики, які перебували біля ГКНБ, перейшли на бік мітингувальників.
Після переговорів з керівництвом Держкомітету колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва випустили з СІЗО, де він перебував з серпня 2019 року за звинуваченням у корупції.
Пізніше в Білому домі в Бішкеку почалася пожежа. Як повідомляли місцеві ЗМІ, вогнем були охоплені кілька поверхів будівлі. За останніми даними загоряння вдалося загасити.
Близько 150 постраждалих госпіталізовані з різними травмами.
Як повідомило Міністерство охорони здоров'я країни на сторінці в Facebook, на 08:00 6 жовтня (за місцевим часом) всього до закладів охорони здоров'я надійшли 590 постраждалих, 439 з яких були відправлені на амбулаторне лікування після надання первинної медичної допомоги. Одна людина загинула.
Нагадавши, стало відомо, як конфлікт Азербайджану і Вірменії зачепить Україну: "Москва вимагатиме..."
Як повідомляла Politeka, бунт росіян вийшов з-під контролю, керівництво пустилося в перегони: кадри масового божевілля.
Також Politeka писала, що Арестович пояснив, як Україна може виграти від конфлікту Азербайджану і Вірменії.