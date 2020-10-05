После того, как у нардепа Петра Порошенко подтвердили китайский вирус, стало известно, что от болезни пострадали еще десятки сотрудников Верховной Рады

Китайским вирусом в стенах Верховной Рады заразились десятки человек, среди них есть нардеп

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

Так, речь идет о китайском вирусе. Болезнь подтвердилась у 49 народных избранников и 26 сотрудников аппарата Верховной Рады.

Позже удалось выяснить, что одна из сотрудниц не смогла перенести болезнь и скончалась.

До этого мы рассказывали, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в больницу с тяжелым диагнозом

Детали о состоянии скандального политика раскрыла его супруга - Марина Порошенко.

По словам жены, Петра Порошенко поместили в одну из больниц Киева. "У моего мужа двустороннее воспаление легких", - сообщила она. Кроме того, Марина заявила, что с китайским вирусом борется их дочь.

29 сентября Петр Порошенко на своем канале в "Телеграм" сообщил, что у него обнаружили "коварный" китайский вирус. Лидер "ЕС" решил лечиться в домашних условиях, он пообещал на время болезни отказаться от рабочих поездок по Украине и порекомендовал всем соотечественникам беречь здоровье во время эпидемии.

Напомним, что все больше жизней унес вирус в Киеве, зараза не щадит даже детей: экстренное замечание Кличко.

Как сообщала Politeka, вирус в Днепре не на шутку разошелся, тревожные данные: "в тяжелом состоянии...".

Также Politeka писала, что вирус уносит жизни украинцев одного за другим: жертв уже очень много, тревожные цифры.