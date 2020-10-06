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Доллар и евро добьют гривну, НБУ поразил украинцев рекордным курсом валют: к чему готовиться

Курс валют в Украине 6 октября грандиозно ударит по гривне, которая будет терять позиции одна за другой.

Так, сто долларов откроют межбанк с уверенного рывка в +6,01 гривны. К средине прошлого дня валюта подорожала на 5,99, но под конец торгов сумела «дожать» ситуацию.

Евро также начнет наносить ощутимые удары: торги откроются с +17,13 гривны.

Курс валют 6 октября будет следующим:

100 долларов – 2840,09 грн;

100 евро – 3340,37 грн.

Беда в Верховной Раде, Порошенко и еще десятки нардепов заражены: уже есть жертвы

После того, как у нардепа Петра Порошенко подтвердили китайский вирус, стало известно, что от болезни пострадали еще десятки сотрудников Верховной Рады.

Китайским вирусом в стенах Верховной Рады заразились десятки человек, среди них есть нардеп.

Так, речь идет о китайском вирусе. Болезнь подтвердилась у 49 народных избранников и 26 сотрудников аппарата Верховной Рады.

Позже удалось выяснить, что одна из сотрудниц не смогла перенести болезнь и скончалась.

До этого мы рассказывали, что у бывшего президента Украины Петра Порошенко госпитализировали в больницу с тяжелым диагнозом

Детали о состоянии скандального политика раскрыла его супруга - Марина Порошенко.

По словам жены, Петра Порошенко поместили в одну из больниц Киева. "У моего мужа двустороннее воспаление легких", - сообщила она. Кроме того, Марина заявила, что с китайским вирусом борется их дочь.

Массовый протест в Бишкеке: более сотни пострадавших, один человек погиб

В столице Кыргызстана тысячи людей, не соглашаясь с результатами парламентских выборов, вышли на митинг. Силовики оттеснили демонстрантов от правительственных зданий, задействовав слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы.

Позже участники протестов машиной протаранили ворота возле парламента в столице и ворвались в здание.

Часть из митингующих двинулась к зданию Государственного комитета нацбезопасности.

Силовики, которые находились у ГКНБ, перешли на сторону митингующих.

После переговоров с руководством госкомитета бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, где он находился с августа 2019 года по обвинению в коррупции.

Позже в Белом доме в Бишкеке начался пожар. Как сообщали местные СМИ, огнем были охвачены несколько этажей здания. По последним данным возгорание удалось потушить.

Около 150 пострадавших госпитализированы с различными травмами.

Как сообщило Министерство здравоохранения страны на странице в Facebook, на 08:00 6 октября (по местному времени) всего в учреждения здравоохранения поступили 590 пострадавших, 439 из которых были отправлены на амбулаторное лечение после оказания первичной медицинской помощи. Один человек погиб.

Напомним, стало известно, как конфликт Азербайджана и Армении зацепит Украину: "Москва будет требовать..."

Как сообщала Politeka, бунт россиян вышел из-под контроля, руководство пустилось в бега: кадры массового безумия.

Также Politeka писала, что Арестович объяснил, как Украина может выиграть от конфликта Азербайджана и Армении.