Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про кохання

На фото красуня присіла біля стіни, показавшись в кольоровому міні. Як можна помітити, Ніколь неї одягала білизну, а рукою прикрила частково зону декольте. Потуральскі посміхалася на камеру, а волосся залишила розпущеним. Фото вийшло досить цікавим, хоч Красуня і намагалася все прикрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Живи сонцем, люби місяцем", - написала Ніколь під публікацією.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гаряче", "... і Вечірка з зірками", "твої очі океану", "океани в твоїх очах", "Боже, Ти виглядаєш так добре і мило", " мега друк !! Я тільки подумав, що останні фото були графіті в стилі стріт-арт", " яка ти красива ...", "Дорогий Ніко, ти природна красуня", « " Доброго ранку, Ніколь, і гарного дня!"Від мене, Пол", "Дівчина, ти красива, люблю свій стиль".

Повідомлялося, що модель Ніколь Потуральскі покрасувалася перед дзеркалом в дуже цікавому вбранні.

У сторіз свого Інстаграма дівчина поділилася відео, на якому демонструє незвичайний образ. Як видно, запис зроблено в спальні або готельному номері.

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