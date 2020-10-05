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Долар після вихідних напав на гривню, НБУ здивував новим курсом валют: до чого готуватися

Курс валют в Україні 5 жовтня зірветься з ланцюга, Долар почне тиждень з підступної атаки на гривню.

Так, стодоларова купюра на міжбанку почне тиждень з + 0,65 грн, передає Politeka.

Євро на подив же навпаки, втратить кілька пунктів. Сто євро на міжбанку впаде на 9,58 грн.

Курс валют сьогодні буде виглядати наступним чином:

100 доларів – 2823,08 грн;

100 євро - 3323,24 грн.

НБУ змінив правила відкриття банківських рахунків, що потрібно знати українцям: "Банк отримує..."

Громадянам України дозволили відкриття банківських рахунків за допомогою цифрових паспортів, доступних у додатку"Дія".

Так, під час відкриття рахунків у банках відпала необхідність показувати співробітникам банку фізичні документи.

Крім того, НБУ прийняв рішення, що спрощує процедуру віддаленої ідентифікації клієнтів банку. Тепер це буде відбуватися наступним чином.

Спочатку банк запропонує клієнту через систему " BankID "ідентифікуватися в додатку"Дія". Потім, якщо ідентифікація пройде успішно, у клієнта відобразяться цифрові документи, згідно з тими даними, які містяться в держреєстрах.

Після цього, банк отримує дані потенційного клієнта і розпізнає його обличчя для того, щоб переконатися, що документи саме цього громадянина.

І вже після цього українці зможуть користуватися банківськими послугами.

Заражений коронавірусом Трамп покинув лікарню і помахав прихильникам з вікна автомобіля

Президент США Дональд Трамп здивував шанувальників, які зібралися біля лікарні Уолтера Ріда, проїхавши повз них на автомобілі, передає BBC.

Так, президентський кортеж проїхав перекритою вулицею. Президент помахав присутнім рукою з вікна, тільки з машини не виходив. На ньому була медична маска, як і на людях, які перебували з ним в автомобілі.

Як повідомили в Білому домі, після короткої поїздки кортеж повернувся на територію лікарні.

Нагадаємо, Трамп ошелешив заявою про свій важкий діагноз, в якому стані перша леді: "сьогодні вночі..."

Як повідомляла Politeka, ситуація з карантином продовжує погіршуватися, термінове попередження МОЗ: до чого готуватися.

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