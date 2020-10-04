Громадянам України дозволили відкриття банківських рахунків за допомогою цифрових паспортів, доступних у додатку "Дія"

Про це інформує Politeka з посиланням на рішення Нацбанку України.

Так, під час відкриття рахунків у банках відпала необхідність показувати співробітникам банку фізичні документи.

Крім того, НБУ прийняв рішення, що спрощує процедуру віддаленої ідентифікації клієнтів банку. Тепер це буде відбуватися наступним чином.

Спочатку банк запропонує клієнту через систему "BankID" ідентифікуватися в додатку"Дія". Потім, якщо ідентифікація пройде успішно, у клієнта відобразяться цифрові документи, згідно з тими даними, які містяться в держреєстрах.

Після цього, банк отримує дані потенційного клієнта і розпізнає його обличчя для того, щоб переконатися, що документи саме цього громадянина.

І вже після цього українці зможуть користуватися банківськими послугами.

Раніше ми писали, що деякі водії в Україні мають право сідати за кермо транспортного засобу без посвідчення. Це стосується власників скутерів, але не всіх. Справа в тому, що в існуючому законодавстві, що регулює дані моменти, є два поняття: "механічний транспортний засіб" і "транспортний засіб". Різниця між ними-потужність електродвигуна і наявність двигуна внутрішнього згоряння.

Так, згідно п.1.10 ПДР, транспортним засобом вважається пристрій, призначений для перевезення людей або вантажів, механічним транспортним засобом – то, яке приводиться в рух за допомогою двигуна, в тому числі з електродвигуном потужністю більше 3 кВт.

До категорії А1 в Україні відносять скутери з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, управляти ними можна лише при наявності дозвільних документів.

Якщо ж у скутера потужність менше 3 кВт, його не відносять до категорії "механічний" і, відповідно, водієві даного транспортного засобу не потрібно мати при собі реєстраційний документ і водійське посвідчення.

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