Громадянам України дозволили відкриття банківських рахунків за допомогою цифрових паспортів, доступних у додатку "Дія"

Про це інформує Politeka з посиланням на рішення Нацбанку України.

Так, під час відкриття рахунків у банках відпала необхідність показувати співробітникам банку фізичні документи.

Крім того, НБУ прийняв рішення, що спрощує процедуру віддаленої ідентифікації клієнтів банку. Тепер це буде відбуватися наступним чином.

Фото: Нацбанк

Популярні новини зараз

Ебі Ретчфорд засвітила найпотаємніші деталі в непристойному купальнику: "Так спокушає"

Долар почав "качати" гривню, експерти попередили українців: "курс досягне..."

Меган Маркл і принц Гаррі позбавили сина права вибору: "Хочуть, щоб Арчі..."

"Чоловік розбився, а дружина втратила дитину": фатальна ДТП на трасі Київ-Одеса, фото
Показати ще

Спочатку банк запропонує клієнту через систему "BankID" ідентифікуватися в додатку"Дія". Потім, якщо ідентифікація пройде успішно, у клієнта відобразяться цифрові документи, згідно з тими даними, які містяться в держреєстрах.

Після цього, банк отримує дані потенційного клієнта і розпізнає його обличчя для того, щоб переконатися, що документи саме цього громадянина.

І вже після цього українці зможуть користуватися банківськими послугами.

монети гривня гроші

Раніше ми писали, що деякі водії в Україні мають право сідати за кермо транспортного засобу без посвідчення. Це стосується власників скутерів, але не всіх. Справа в тому, що в існуючому законодавстві, що регулює дані моменти, є два поняття: "механічний транспортний засіб" і "транспортний засіб". Різниця між ними-потужність електродвигуна і наявність двигуна внутрішнього згоряння.

Так, згідно п.1.10 ПДР, транспортним засобом вважається пристрій, призначений для перевезення людей або вантажів, механічним транспортним засобом – то, яке приводиться в рух за допомогою двигуна, в тому числі з електродвигуном потужністю більше 3 кВт.

До категорії А1 в Україні відносять скутери з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, управляти ними можна лише при наявності дозвільних документів.

Якщо ж у скутера потужність менше 3 кВт, його не відносять до категорії "механічний" і, відповідно, водієві даного транспортного засобу не потрібно мати при собі реєстраційний документ і водійське посвідчення.

Нагадавши, українців притиснуть новими штрафами, Кабмін вирішив різко посилити правила поїздок: хто в зоні ризику.

Як повідомляла Politeka, дніпрян масово штрафують у транспорті за порушення карантину: "якщо без маски, то...".

Також Politeka писала, що українцям дозволять не платити штрафи, розкритий важливий нюанс « " можуть скасувати через…»