31-річна модель і інстадива Поліна Логунова, яка є дружиною відомого українського актора Дмитра Ступки, поділилася з фоловерами в соцмережі своїми неприємностями

Як передає Politeka.net, красуня написала довге повідомлення і показала три своїх нових знімка.

На фото Поліна у відвертому купальнику фіолетового кольору, який вигідно підкреслює всі принади і вигини її стрункого тіла. Також на знаменитості біла чоловіча сорочка, що надає образу Логунової ще більшу пікантність.

"Може я одна така невдаха на планеті, але пропущені літаки і дикі розчарування супроводжують кожну поїздку! Так, я полетіла відпочивати і не хотіла цього! Уявіть собі, ще 1,5 тижні тому думала, та тю, не хочу, справ повно, начебто не втомилася, але коли дочка другий місяць день у день почала повторювати: "Хочу океан", я звернула увагу, а потім! УВАГА!Клієнтка нагадала мені, що у відпустці я була минулої зими.... скоро вже як рік тому...року...моя дитина рік без сонця такого щоб ух, а я навіть не помітила часу і подумала: "Щось я мало встигла за цей рік, полечу у відпустку треба швидко все розібрати по поличках і різкіше рухатися, щось я гальмую, все не те! Треба швидше працювати, мало результату, потрібно швидше справлятися! Хоча перед відпусткою, сопстна вчора, чоловік сказав «на пару днів ми зникнемо з радарів, тобі потрібно сильно відпочити"😘

Ось я сиджу і думаю, чоловік каже мені «тобі треба видихнути, це означає, що дах їде так, що сусіди втекли», дитина вже не знає в які дзвони довбати - хочу «океан»(це все, де вода і пляж), а я думаю, як би у відпустці прискориться в роботі....

У підсумку, сьогодні я тут, п'ю шампанське і пишу вам, у нас тут плани-ранковий спорт і багато великого тенісу, як виявилося ми любимо його обидва і я вічно програю ще у мене 3 супер Книги з собою (взяла замість ноута, щоб взагалі не орати з ранку до ночі) будете перевіряти що прочитала.

А тут закінчення того, з чого я почала... заселення в готель почалося тим, що я просто розревілася на взрид!!!! Прикиньте як я, реально задовбалася, я плакала як малявка!! Мені так там не сподобалося, що злякалися-Богдана, чоловік, Валюша (робить нам Тури і терпить мій характер), зустрічаючі глави мережі і взагалі все навколо, я плакала, ніби Пушкін без віршів, Єсенін без коханок!!! І нас переселили в інший готель цієї ж мережі, де я знаєте що!!!! Відчула спокій!!! Просто такий lounge....ну такий Релакс.... ну така у нас вілла шикарна!!!! Така ванна кімната... все такооооое, що я зараз знову буду плакати від щастя )істеричка)треба відпочити, бідний чоловік прост вибачте))))", – написала довгий пост під фотографією знаменитість.

Шанувальники кинулися втішати Поліну, підбадьорюючи її компліментами.

"Гарного відпочинку, заслужила❤️ Прекрасного відпочинку 🙏 🏻 ❤ ️ ви просто по плакали і скинули нервову напругу, яка вже накопичилася, і Вам стало легше, спокійно. З приводу відпочинку можу сказати, що Акелла іноді промахується, і що навіть Логунової іноді потрібно відпочити 😄 (це в хорошому сенсі😘)для прискорення іноді варто зупинитися 🙃 гарного відпочинку 🤍#ятакойфілософ ️ ️ молодці! Гарного відпочинку! Потрібна перезавантаження! Отдыхайтееее❤️❤️❤️", – написали люди.

Нагадаємо, що ефектна дружина Ступки вбралася в прозоре боді і залізла на кухонний стіл: "божественне тіло".

Також Politeka писала, що гаряча Поліна Логунова зізналася, як отримала апетитні форми: "якщо схудну до 50 кг, то...".

А ще Politeka повідомляла, що Поліна Логунова пікантно оголилася і розбурхала зухвалою позою: ні краплі скромності.