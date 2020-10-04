31-летняя модель и инстадива Полина Логунова, которая является супругой известного украинского актера Дмитрия Ступки, поделилась с подписчиками в соцсети своими неприятностями

Как передает Politeka.net, красотка написала длинное сообщение и показала три своих новых снимка.

На фото Полина в откровенном купальнике фиолетового цвета, который выгодно подчеркивает все прелести и изгибы ее стройного тела. Также на знаменитости белая мужская рубашка, что придает образу Логуновой еще большую пикантность.

"Может я одна такая неудачница на планете, но пропущенные самолеты и дикие разочарования сопровождают каждую поездку! Да, я улетела отдыхать и НЕ ХОТЕЛА ЭТОГО! Представьте себе, ещё 1,5 недели назад думала, та тю, не хочу, дел полно, вроде не устала, но когда дочь второй месяц изо дня в день начала повторять: «хочу океан», я обратила внимание, а потом! ВНИМАНИЕ!Клиентка напомнила мне, что в отпуске я была прошлой зимой.... скоро уже как год назад...год...мой ребёнок год без солнца такого чтобы ух, а я даже не заметила времени и подумала: - «Что-то я мало успела за этот год, полечу в отпуск надо быстро все разобрать по полочкам и резче двигаться, что-то я торможу, все не то! Надо быстрей работать, мало результата, нужно быстрей справляться! Хотя перед отпуском, сопстна вчера, муж сказал «на пару дней мы исчезнем с радаров, тебе нужно сильно отдохнуть»😘

Вот я сижу и думаю, муж говорит мне «тебе надо выдохнуть, это значит, что крыша едет так, что соседи сбежали», ребенок уже не знает в какие колокола долбить - хочу «океан»(это все, где вода и пляж), а я думаю, как бы в отпуске ускорится в работе....

В итоге, сегодня я тут, пью шампанское и пишу вам, у нас тут планы - утренний спорт и много большого тенниса, как оказалось мы любим его оба и я вечно проигрываю ещё у меня 3 супер Книги с собой (взяла вместо ноута, чтобы вообще не пахать с утра до ночи) будете проверять что прочла.

А тут окончание того, с чего я начала... заселение в Отель началось тем, что я просто разревелась на взрыд!!!! Прикиньте как я , реально задолбалась, я плакала как малявка!! Мне так там не понравилось, что испугались - Богдана, муж, Валюша (делает нам Туры и терпит мой характер), встречающие главы сети и вообще все вокруг, я плакала, будто Пушкин без стихов, Есенин без любовниц!!! И нас переселили в другой отель этой же сети, где я знаете что!!!! Почувствовала покой!!! Просто такой lounge....ну такой Релакс.... ну такая у нас Вилла шикарная!!!! Такая ванная комната... все такооооое, что я сейчас опять буду плакать от счастья )ИСТЕРИЧКА)надо отдохнуть, бедный муж 🤪 простите))))", – написала длинный пост под фотографией знаменитость.

Поклонники бросились утешать Полину, подбадривая ее комплиментами.

"Хорошего отдыха, заслужила❤️ Прекрасного отдыха 🙏🏻❤️ Вы просто по плакали и сбросили нервное напряжение, которое уже накопилось, и Вам стало легче, спокойно. По поводу отдыха могу сказать, что Акелла иногда промахивается, и что даже Логуновой иногда нужно отдохнуть 😄 (это в хорошем смысле😘)Для ускорения иногда стоит остановиться 🙃 Хорошего отдыха 🤍#ятакойфилософ 🤦‍♀️ Молодцы! Хорошего отдыха! Нужна перезагрузка! Отдыхайтееее❤️❤️❤️", – написали люди.

Напомним, что эффектная жена Ступки нарядилась в прозрачное боди и залезла на кухонный стол: "Божественное тело".

Также Politeka писала, что горячая Полина Логунова призналась, как заполучила аппетитные формы: "Если похудею до 50 кг, то...".

А еще Politeka сообщала, что Полина Логунова пикантно оголилась и взбудоражила дерзкой позой: ни капли скромности.