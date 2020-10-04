Деякі водії в Україні мають право сідати за кермо транспортного засобу без посвідчення

Про це пише Politeka з посиланням на ресурс Дорожній адвокат.

Це стосується власників скутерів, але не всіх. Справа в тому, що в існуючому законодавстві, що регулює дані моменти, є два поняття: "механічний транспортний засіб" і "транспортний засіб". Різниця між ними - потужність електродвигуна і наявність двигуна внутрішнього згоряння.

Так, згідно п.1.10 ПДР, транспортним засобом вважається пристрій, призначений для перевезення людей або вантажів, механічним транспортним засобом – то, яке приводиться в рух за допомогою двигуна, в тому числі з електродвигуном потужністю більше 3 кВт.

Мопедом називають двоколісне ТЗ, що має двигун з робочим об'ємом до 50 куб або електродвигун до 4 кВт. Тобто, скутер з електродвигуном вважається механічним, якщо потужність встановленого на ньому двигуна більше 3 кВ.

До категорії А1 в Україні відносять скутери з електродвигуном потужністю від 3 до 4 кВт, управляти ними можна лише при наявності дозвільних документів.

Якщо ж у скутера потужність менше 3 кВт, його не відносять до категорії "механічний" і, відповідно, водієві даного транспортного засобу не потрібно мати при собі реєстраційний документ і водійське посвідчення.

Якщо ТЗ з електродвигуном має потужність більше 3 кВт, наявність даних документів є обов'язковим і їх відсутність передбачає штрафи і затримання скутера.

Раніше ми писали, що українські водії почнуть отримувати права і техпаспорт нового зразка. Всі водійські посвідчення та документи на транспортний засіб в Україні відтепер міститимуть додаткову інформацію про власників.

Зокрема, серед цієї інформації буде вказуватися група крові водія, а також резус-фактор. Також в документи додадуть графу, де водій зможе вказати, згоден він чи ні на посмертне донорство.

При цьому наголошується, що внесення цієї інформації в документи буде добровільним, а не обов'язковим. Водій зможе оновити дані або змінити своє рішення щодо донорства, для чого йому потрібно буде звернутися в сервісний центр МВС.

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