Некоторые водители в Украине имеют право садиться за руль транспортного средства без удостоверения

Об этом пишет Politeka со ссылкой на ресурс Дорожный адвокат.

Это касается владельцев скутеров, но не всех. Дело в том, что в существующем законодательстве, регулирующем данные моменты, есть два понятия: "механическое транспортное средство" и "транспортное средство". Разница между ними – мощность электродвигателя и наличие двигателя внутреннего сгорания.

Так, согласно п. 1.10 ПДД, транспортным средством считается устройство, предназначенное для перевозки людей или грузов, механическим транспортным средством – то, которое приводится в движение с помощью двигателя, в том числе с электродвигателем мощностью более 3 кВт.

Мопедом называют двухколесное ТС, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 куб или электродвигатель до 4 кВт. То есть, скутер с электродвигателем считается механическим, если мощность установленного на нем двигателя более 3 кВ.

К категории А1 в Украине относят скутеры с электродвигателем мощностью от 3 до 4 кВт, управлять ими можно лишь при наличии разрешительных документов.

Если же у скутера мощность менее 3 кВт, его не относят к категории "механический" и, соответственно, водителю данного транспортного средства не нужно иметь при себе регистрационный документ и водительское удостоверение.

Если ТС с электродвигателем имеет мощность более 3 кВт, наличие данных документов является обязательным и их отсутствие предусматривает штрафы и задержание скутера.

Ранее мы писали, что украинские водители начнут получать права и техпаспорт нового образца. Все водительские удостоверения и документы на транспортное средство в Украине отныне будут содержать дополнительную информацию о владельцах.

В частности, среди этой информации будет указываться группа крови водителя, а также резус-фактор. Также в документы добавят графу, где водитель сможет указать, согласен он или нет на посмертное донорство.

При этом отмечается, что внесение этой информации в документы будет добровольным, а не обязательным. Водитель сможет обновить данные или изменить свое решение по донорству, для чего ему нужно будет обратиться в сервисный центр МВД.

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