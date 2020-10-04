Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, повеселилася на зйомці в новому образі на вулиці

Дівчина не соромиться свого тіла-Сьюзі не тільки всіляко підкреслює свої достоїнства різними образами, але і досить часто позує для фотосесій без білизни або ж в тонких і ледь помітних бікіні. Демонструючи своє підтягнуте і прокачане тіло, дівчина отримує сотні компліментів у відповідь.

Сьюзі Не перший рік займається в залі, тому в її профілі багато відео і фото звідти, а також з тренувань на природі. Дівчина також влаштовує тематичні фотосесії, в яких нагадує про свою любов до футболу, причому часто незвичайними способами.

На новому кадрі Кортез позувала лише в короткій маєчці жовтого кольору і з невеликим м'ячем в руках, який прикривав її гідності замість одягу:

"Сьогодні ми йдемо з усіма моїми Орлами 🦅 🦅 🦅 @clubamerica💛", - загадково підписала Кортез.

Ось як реагують шанувальники:

"Верх трохи зайвий; 😍 не звертай уваги, Ти виглядаєш красиво; Мила маленька пружна Принцеса; та ти та ще кокетка, дівчинка; Хочется хочеться подивитися, що внизу красивого кулі; красива, шкода що одягнена; Прекрасно, якби я любив тебе до сьогоднішнього дня, то збожеволів би з розуму; Мені подобається те місце, де ти цукерка; Привіт, лялька браво, це дуже добре сказано; Вау більш ніж красиво !!!! Чудово».

Ми також писали, що Кортез не любить скромничати і завжди публікує досить сміливі і навіть провокативні кадри на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Дівчина володіє ефектною зовнішністю. Завдяки постійним заняттям спортом, їй вдалося домогтися неймовірної фігури і приховувати Сьюзі її не любить.

Брюнетка завжди підкреслює сідниці всілякими бікіні, незвичайним білизною і показує себе з вигідного ракурсу, як і в цей раз. Дівчина повернулася спиною до камери в досить тоненькому червоному боді, який зовсім не приховував її форми, а навпаки – лише підкреслював їх.

Кортез вдалося знову привернути увагу фанатів завдяки пружним сідницям.

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