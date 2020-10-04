Ніхто не зміг розгадати українську прийму-балерину і суддю проекту "Танці з зірками" Катерину Кухар у незвичайному костюмі на шоу "Маскарад"

Як передає Politeka.net, фото Кухар виклали на офіційній сторінці телеканалу "1+1" в Instagram. Напередодні відбувся перший випуск "Маскараду", в якому зірки співають, ховаючись у фантастичних нарядах. Іншим знаменитостям належить вгадати, хто ж знаходиться за всим цим антуражем.

У першому ефірі "вилетіла" Кухар, яка натягнула на себе об'ємний костюм Вареника і заспівала "Bon appétit" Кеті Перрі. Команда Монатіка не відгадала приму-балерину. Їх рішенням було, що за образом ховається Надя Дорофєєва. Незважаючи на те, що команда Потапа сьогодні нічого не вирішувала, своє припущення вони теж висловили. На їхню думку, за образом ховалася Оля Фреймут.

"Яке несподіване завершення першого випуску @ maskarad_1plus1 🎉 у фантастичному костюмі Вареника ховалася прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар. А хто із зірок за твоїми припущеннями був у костюмі Вареника? 🥟 ", - йдеться у підписі до кадрів.

Користувачі кинулися обговорювати побачене і, варто відзначити, вони виявилися куди проникливішими, ніж зірки.

"Катя, ви Така молодчина. Мати таку професію, як балерина, і все ж Ви прекрасна і ерудована в шоу бізнесі. БРАВО!"

"Я вгадала"

"Всі в шоці і я!😅 😅 👍 👍 🔥 🔥не думала навіть, що так класно співає😍"

"Молодець, дуже класно співає"

"А я відразу казала Кухар... і голос у вареника був її голосом. І ріст"

"Цікаво яскраво інтригує несподівана розв'язка😍"

"блін, такі класні костюми, особливо у Прими без голови 😍"

"Якась програма ні про що, "багато, та дурного", як кажуть. Купа учасників, всім так весело, тільки неясно від чого 😂. Намагалася дивитися, але недовго )"

"15 осіб зірок самі себе розважають. З чого сміятися, тільки їм зрозуміло"

Нагадаємо, що сумна Катерина Кухар заявила про нажитих ворогів.

А ще Politeka писала, що конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Фреймут розбурхала "образливим" зізнанням про власного чоловіка:»ми чекаємо постійного...".