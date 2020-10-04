40-річна українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла дівчину Джеймса Бонда, вразила рідкісним фото

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала архівний знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в чорній витонченій сукні з немовлям на руках.

Елегантна і щаслива Ольга показала свого новонародженого сина Олександра Макса Гораціо. Хлопчику цього року виповнилося вже п'ять років. Батьком хлопчика є лондонський актор і журналіст Макс Беніц, з яким втім Куриленко розлучилася. Зараз сина виховувати їй допомагає її нова любов - британо-аргентинський актор Бен Кура, молодший її на 9 років.

"❤️З Днем Народження мого найулюбленішого хлопчика на світі! Ти народився 5 років тому, і я люблю тебе все більше і більше з кожним днем. 🥰", - тепло привітала сина Ольга.

Користувачі приєдналися до привітань, залишивши приємні слова в коментарях:

"Вітаю!!! Нехай буде здоровий і щасливий ваш хлопчик!!! Чистого і доброго дитинства, радісного!!!💋"

"Нехай синочок росте здоровий і щасливий вам на радість!❤️"

"І який зараз цей хлопчина!"

"З Днем Народження, Саша! 5 вже? Боже мій"

"... така очаровашка на цьому фото!... з 5-річчям синочка - нехай радує своїми успіхами!"

"Моя ж ти мила!!! Поздоровляю!"

"Вау, солодко ❤️"

Раніше ми повідомляли, Куриленко похвалилася ідеальним обличчям, показавши його крупним планом. Актриса продемонструвала себе без косметики в домашньому вбранні: на ній були рожева футболка й накинута на плечі сіра кофтинка.

"#OnSet # зйомка #MatinCalme # Південна Корея", - заінтригувала актриса підписом, натякнувши на нову цікаву роль.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».