25-річна українська співачка Аліна Гросу, шлюб якої тривав усього півроку, приголомшила талантом та яскравими фото

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіжі знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала крупним планом обличчя. Чорно-білі кадри, як не найкраще, продемонстрували всю палітру емоцій молодої співачки. На одних з них блондинка сумує, на інших - посміхається.

Фото Гросу супроводила глибоким і чуттєвим віршем, який присвятила якомусь ліричному герою, за яким сумує. У коментарях користувачі припустили, що своєму колишньому чоловікові - бізнесменові Олександру Комкову.

Публіка підтримала Аліну приємними словами. Більш того, деякі відзначили, що її образ схожий з образом іншої української співачки Тіни Кароль.

"Вірш дуже красивий, як і ви❤️"

"Будьте сильною🔥❤️"

"Чітка дівчина🌷"

"Ви прекрасні! Я читаю ваші вірші і просто застигаю на мить! Які вони чутливі з душею написані! Продовжуйте в тому ж дусі ви молодчинка!"

"А кому ви присвячуєте цей вірш? Невже колишньому?! 🤦🏻‍♀️"

"Просто Божественно👌 👍 👌факт♥️"

"Ти тут схожа з Кароль! ❤️💐"



Нагадаємо, раніше Гросу в "Світському житті" розповіла, як 22 грудня в 2019 році приїхала з концерту і почула від коханого пропозицію пожити окремо. За її словами, у Олександра з'явилася інша жінка.

"Я знаю, хто це. Спасибі йому, що він мені сказав чесно. Вона набагато старша за нього. Але вона відправила його від себе десь через два-три тижні. Хотів з нею спробувати якісь відносини, але у них не вийшло. Я кажу: "Почекай, ти свій вибір зробив, ти мене не будеш туди-сюди як бумеранг". Звичайно, винні двоє і якщо він захотів чогось нового, значить, щось дійсно йому не подобалося в мені", - поділилася Аліна.

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