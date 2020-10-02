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Долар і євро пішли вгору, в НБУ озвучили новий курс валют: що буде з гривнею

Стало відомо, які цифри чекають українців вже сьогодні в обмінниках.

Про це йдеться на офіційному порталі Національного банку.

Так, державний регулятор вирішив підвищити курси долара і євро по відношенню до гривні.

Порівняно з 30 Вересня, сьогодні курс долара в Україні зріс на 2 копійки.

Що стосується курсу євро, то його Національний банк підвищив на 17 копійок в порівнянні з вчорашнім днем.

Згідно з даними, опублікованими на сайті НБУ, курс валют на сьогодні, 2 жовтня, встановлений на наступному рівні:

$100 - 2833,43 (1 жовтня – 2831,05);

100 EUR – 3332,82 (1 жовтня-3316,43)

Нове посилення карантину, що зміниться з 5 жовтня: "заборонено..."

Українців попередили про чергове посилення карантину.

Про це у своєму Facebook розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

За його словами, Новий розділ на карантинні зони в Україні почне діяти вже з 5 жовтня 2020 року.

За рішенням Державної комісії, до Червоної зони карантину потрапили Тернопіль та Канів.

Варто відзначити, що в червоній зоні, згідно законодавства, діють такі обмеження: в населених пунктах забороняється робота громадського транспорту, закриваються Ресторани, ТЦ і навчальні заклади.

Що стосується столиці України, то Київ, за рішенням Держкомісії, залишається в жовтій зоні карантину.

У Києві все також не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).

Підсумовуючи, Олег Немчинов додав, що такі обмежувальні заходи офіційно вступають в силу на наступні 14 днів.

Українці отримуватимуть підвищені зарплати, в Мінфіні зробили заяву: "48% від середньої..."

Перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін прокоментував ситуацію з підвищенням мінімальної зарплати в Україні.

Як зазначив політик, мінімальна зарплата 6000 грн - це 48% від середньої зарплати по економіці. Крім того, середня заробітна плата відійшла від такого розміру.

Улютін заявив, що 6000 гривень - це лише орієнтир для нижньої ланки виплат, а таких співробітників, які отримують "мінімалку" не дуже багато.

Заступник міністра нагадав, що міністерство, в рамках програми компенсації втрат по частковому безробіттю в результаті китайського вірусу, визначило - для участі людина за півроку до пандемії зобов'язаний був платити єдиний соціальний внесок, який стосується фонду по безробіттю.

Нагадаємо, підвищення мінімальної зарплати, Рада винесла вердикт, який багато що змінить.

Як Politeka писала, мінімалка 6,5 тисяч гривень, глава НБУ попередив українців про ризики.

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