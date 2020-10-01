Погода в Украине 1 октября окончательно расстроит украинцев
Как сообщает Politeka.net, об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Согласно свежему прогнозу, в четверг, 1 октября, в Украине будет очень пасмурная и дождливая погода. При этом практически все регионы будут страдать от дождей.
На Западе пройдут сильные дожди с грозами. Температура воздуха опустится до 14-17 градусов. Ночью будет совсем холодно. Столбики термометра поползут вниз до 9 градусов.
В центральных регионах также пройдут дожди. Температура будет колебаться в районе 16-18 градусов тепла.
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В северных областях осадки также ожидаются, но они будут не такими обильными как в других регионах.
На Востоке и Юге страны будет чуть теплее, чем в других областях, но настроение омрачат непрекращающиеся дожди. Днем температура поднимется до 20 градусов, но ночью вновь упадет до 10-13 градусов.
В Киеве 1 октября ожидается дождливая и пасмурная погода. Температура днем – 16-18 градусов. Ночью ожидается 11-13 градусов тепла.
Судя по прогнозу, осень вступила в свои права. В ближайшие дни в Украине будут продолжаться дожди, хоть температура и поднимется после резкого падения.
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