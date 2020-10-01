Україну чекає хмарна і дощова п'ятниця, проте на вихідних погода покращиться

Про те, яких сюрпризів варто чекати від природи найближчими днями, розповіла на своїй сторінці у Фейсбук синоптик Наталка Діденко, повідомляє Politeka.net.

Так, вона повідомила, що 2 жовтня в Україні буде похмуро і волого, з періодичними дощами. При цьому в східних регіонах, а також в Сумській і Полтавській області опади малоймовірні.

Вітер залишиться поривчастим, у зв'язку з чим синоптик попередила українців про небезпеку.

Найтепліше буде на півдні та Сході, де температура коливатиметься в межах +18...+23 градусів. Найнижчі температури очікуються в західних областях-від +14 до + 17 градусів. На решті території країни стовпчики термометрів покажуть від +16 до + 19 градусів.

У Києві 2 жовтня також буде хмарно, можливий дощ. Температура становитиме + 17 ... +18 градусів.

Синоптик додала, що на вихідних українців чекає потепління до +19...+22 градусів.

Раніше ми писали, що в жовтні 2020 року Укргідрометцентр очікує місячну температуру в межах середніх багаторічних значень.

Так, українські синоптики прогнозують у жовтні температуру + 6...12°С, в горах- + 6...7°С. абсолютний максимум температури складе + 25...35°С, у гірських районах- + 18...24°С. Абсолютний мінімум – -5...16°С, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями -18...23°С, на півдні Криму-0...-2°С морозу.

Що ж стосується опадів, то їх середньомісячна кількість очікується на рівні 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм.

Нагадавши, до Києва несподівано прийшла весна і розцвіли каштани: неймовірні кадри.

Як повідомляла Politeka, синоптики приголомшили прогнозом на місяць, буде до +35°С: "починаючи з 8 жовтня...".

Також Politeka писала, що негода повністю поглине Україну, температура продовжить падати: до чого готуватися українцям.