Украину ждет облачная и дождливая пятница, однако на выходных погода улучшится

О том, каких сюрпризов стоит ждать от природы в ближайшие дни, рассказала на своей странице в Фейсбук синоптик Наталья Диденко, сообщает Politeka.net.

Так, она сообщила, что 2 октября в Украине будет пасмурно и влажно, с периодическими дождями. При это в восточных регионах, а также в Сумской и Полтавской области осадки маловероятны.

Ветер останется порывистым, в связи с чем синоптик предупредила украинцев об опасности.

Теплее всего будет на Юге и Востоке, где температура будет колебаться в пределах +18…+23 градусов. Самые низкие температуры ожидаются в западных областях – от +14 до +17 градусов. На остальной территории страны столбики термометров покажут от +16 до +19 градусов.

В Киеве 2 октября также будет облачно, возможен дождь. Температура составит +17…+18 градусов.

Синоптик добавила, что на выходных украинцев ждет потепление до +19…+22 градусов.

Ранее мы писали, что в октябре 2020 года Укргидрометцентр ожидает месячную температуру в пределах средних многолетних значений.

Так, украинские синоптики прогнозируют в октябре температуру +6...12°С, в горах – +6...7°С. Абсолютный максимум температуры составит +25...35°С, в горных районах – +18...24°С. Абсолютный минимум – -5...16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...23°С, на юге Крыма - 0...-2°С мороза.

Что же касается осадков, то их среднемесячное количество ожидается на уровне 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм.

Напомним, в Киев неожиданно пришла весна и расцвели каштаны: невероятные кадры.

Как сообщала Politeka, синоптики ошеломили прогнозом на месяц, будет до +35°С: "Начиная с 8 октября...".

Также Politeka писала, что непогода полностью поглотит Украину, температура продолжит падать: к чему готовиться украинцам.