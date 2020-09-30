Українських вчителів почали позбавляти надбавок до зарплати, які становлять чималу частину їхнього доходу

Як повідомляє «Сьогодні», на позбавлення надбавок поскаржилися вчителі з Прикарпаття, проте аналогічні проблеми помічаються в багатьох невеликих містах і селах України.

Так, вчителька початкових класів Марія Дмитрецька з інвалідністю другої групи втратила більше тисячі гривень зі своєї зарплати в 10 тисяч при 30-річному стажі. У Болехівському академічному ліцеї, де працює Марія, заявили, що у вчителів не буде надбавок як мінімум до кінця року, так як на виплати не вистачає 1,5 млн гривень освітньої субвенції.

У вчительській профспілці підкреслюють, що проблеми з надбавками в маленьких містах і селах спостерігаються вже третій рік. Вони з'явилися після того, як уряд ввів нову формулу нарахування субвенції.

"Суть формули: повинна бути наповнюваність-21 дитина в класі в селі. У місті-25. Тобто для села майже скільки ж, як для міста", - розповів голова Болехівської міської профспілки працівників освіти і науки ігор Берізка.

Якщо ж дітей у класі менше "норми", гроші на субвенцію мають виділятися з місцевих бюджетів. Втім, цього року в Болехові грошей на це не знайшлося. Мер Болехова Богдан Мельник розповів, що звертався за допомогою до Міносвіти, проте йому заявили, що це проблема виключно місцевої влади.

Вчителі запропонували своє вирішення даної проблеми. На їхню думку, маленькі міста на кшталт Болехова можна прирівняти до ОТГ, які мають можливість безпосередньо взаємодіяти з Міністерством фінансів. Однак, поки незрозуміло, чи прислухається влада до такої пропозиції.

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