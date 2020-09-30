Украинцам разъяснили, когда ждать пенсию льготным категориям

Речь идет о сотрудниках, которые работают во вредных условиях и по сокращенной неделе. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на Facebook "Пенсионного курьера".

Еще 18 ноября 2005 года Министерства труда и социальной политики Украины выдало приказ, в котором утвердили Списки 1 и 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по возрасту на льготных условиях.

Льготный стаж засчитывается только период, когда работник трудился на вредном производстве в течение полного рабочего дня, а именно: по указанным Спискам не менее 80% рабочего времени установленного для данных. Информация берется с учетом подготовительных, вспомогательных, текущих ремонтных работ, связанных с выполнением трудовых обязанностей.

Когда сотрудник работает "неритмично", то согласно пункту 7 Порядка 383, подсчет льготного стажа делается так: общее число дней, во время которых сотрудник полный рабочий день был занят при вредных условиях, делится на 25,4 — при шестидневной рабочей неделе и на 21,2 — при пятидневной рабочей недели.

Производится расчет льготного стажа сотрудников специализированных предприятий и организаций (ремонтных, ремонтно-строительных, монтажных), которые заняты полный рабочий день на работах с вредными условиями также по спискам.

Напомним, с 1 декабря этого года объявлено повышение пенсии. В частности, выплаты возрастут у шахтеров - прибавка 170 гривен, у орденоносцев и лиц со званиями «народных» и «заслуженных» – от 11,4 до 22,8 гривны.

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