Украинских учителей начали лишать надбавок к зарплате, которые составляют немалую часть их дохода

Как сообщает «Сегодня», на лишение надбавок пожаловались учителя из Прикарпатья, однако аналогичные проблемы замечаются во многих небольших городах и селах Украины.

Так, учительница начальных классов Мария Дмитрецкая с инвалидностью второй группы лишилась более тысячи гривен из своей зарплаты в 10 тысяч при 30-летнем стаже. В Болеховском академическом лицее, где работает Мария, заявили, что у учителей не будет надбавок как минимум до конца года, так как на выплаты не хватает 1,5 млн гривен образовательной субвенции.

В учительском профсоюзе подчеркивают, что проблемы с надбавками в маленьких городах и селах наблюдаются уже третий год. Они появились после того, как правительство ввело новую формулу начисления субвенции.

«Суть формулы: должна быть наполняемость – 21 ребенок в классе в селе. В городе – 25. То есть для села почти сколько же, как для города», - рассказал председатель Болеховского городского профсоюза работников образования и науки Игорь Березка.

Если же детей в классе меньше «нормы», деньги на субвенцию должны выделяться из местных бюджетов. Впрочем, в этом году в Болехове денег на это не нашлось. Мер Болехова Богдан Мельник рассказал, что обращался за помощью в Минобразования, однако ему заявили, что это проблема исключительно местных властей.

Учителя предложили свое решение данной проблемы. По их мнению, маленькие города вроде Болехова можно приравнять к ОТГ, которые имеют возможность напрямую взаимодействовать с Министерством финансов. Однако, пока непонятно, прислушается ли власть к такому предложению.

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