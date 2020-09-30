Українцям роз'яснили, коли чекати пенсію пільговим категоріям

Йдеться про співробітників, які працюють у шкідливих умовах і за скороченим тижнем. Про це передає Politeka.net з посиланням на Facebook "Пенсійного кур'єра".

Ще 18 листопада 2005 року Міністерства праці та соціальної політики України видало наказ, в якому затвердили Списки 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Пільговий стаж зараховується тільки період, коли працівник працював на шкідливому виробництві протягом повного робочого дня, а саме: за вказаними списками не менше 80% робочого часу встановленого для даних. Інформація береться з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням трудових обов'язків.

Коли співробітник працює "неритмічно", то згідно пункту 7 Порядку 383, підрахунок пільгового стажу робиться так: загальне число днів, під час яких співробітник повний робочий день був зайнятий при шкідливих умовах, ділиться на 25,4 — при шестиденному робочому тижні і на 21,2 — при п'ятиденному робочому тижні.

Проводиться розрахунок пільгового стажу співробітників спеціалізованих підприємств і організацій (ремонтних, ремонтно-будівельних, монтажних), які зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими умовами також за списками.

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