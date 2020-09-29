40-летняя популярная актриса Ольга Куриленко, которая прославилась после съемок в фильме об агенте 007, засветилась в компании двух мужчин

Известная красотка часто делится в Инстаграм снимками своих рабочих будней и отдыха, сообщает Politeka.net.

В этот раз красотка решила показать, как проводит ланч с известным французским кинорежиссером Дени Декуром и южнокорейским актером Ю Ен Соком.

"Троица" сидела за красным пластмассовым столом на улице. Ольга была в светлом костюме и розовой футболке. Казалось на лице известной украинки нет макияжа. Она выглядела свежо и улыбалась в камеру.

Тем временем счастливый режиссер обнимал актеров.

На столе двух звезд можно увидеть наборы с едой, а ели они палочками.

"Ланч с @yoo_yeonseok и нашим режиссером Дени Деркуром в рамках нового проекта, франко-корейского фильма «Матен Кальм»", - написала Куриленко.

За час пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Нурлан ты ли это", "Дружба народов", "Ухты всегда такая стильная и красивая, Ольгита! 😻", "Здрасти-мордасти😛", "👏👏👏👏 Ольга, удачи в новом проекте !!!", "Отлично выглядишь, детка! Красотка, я очень люблю тебя", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Куриленко надела маленький топ с красивой вышивкой из черных, сверкающих бусинок.

Хоть и небольшая грудь, но все же в этом наряде она выглядела великолепно. Цепочка с крестиком прибавила акцента образу.

Глаза были подчеркнуты длинными черными стрелками.

Почти за час пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

Напомним, что Ольга Куриленко засветила сочные прелести в одном белье: это фото сводит с ума.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».

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