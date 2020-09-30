Модель постала в одному з найспекотніших своїх образів

Американська фітнес-модель Ана Чері заворожила формами в крихітному купальнику разом з подружкою

Зірка зараз відпочиває в теплих краях, звідки регулярно публікує спекотні фото і відео, повідомляє Politeka.net. Так, у своєму сторіз модель розмістила кадри, на яких хизується тілом з красивою подружкою в крихітних бікіні.

Зірка вибрала червоний купальник, що оголив її найапетитніші місця. Крихітне бікіні натягнулося на найтонших бретельках. На одному з кадрів модель повернулася спиною до камери, щоб показати найсоковитіші місця.

Красуня разом з подружкою прогулювалася біля басейну, а пізніше ставила кадр, де показує всю красу більш крупним планом - ці форми божественні.

Ана стояла боком до камери, лямка купальника зісковзнула з плеча, що додало кадру більше пікантності.

Браслет на руці доповнив образ.

Модель розпустила свої кучері, які розвіював прибережний вітер.

При цьому модель великими очима дивилася в об'єктив.

Кадри не зібрали у відкритому доступі багато коментарів і лайків. Можливо красуня отримала багато приємних повідомлень в дірект.

Нагадаємо, Ану Чері зняли під час того, як вона відпочивала в гамаку.

Зірка розпласталася на білосніжній тканині в позі"зірочки". Красуня прикрила обличчя від палючого сонця солом'яним капелюшком.

Модель була в червоному міні-бікіні, яке обтягнуло її соковиті достоїнства.

Раніше повідомлялося, що Ана Чері ніжилася під жаркими сонячними променями біля басейну і рекламує купальник фірми, з якою співпрацює. Пікантні трусики зі спеціальними зав'язками на талії вигідно показали, як змінилася фігура Чері.

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру

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