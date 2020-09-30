Модель предстала в одном из самых жарких своих образов

Американская фитнес-модель Ана Чери заворожила формами в крохотном купальнике вместе с подружкой

Звезда сейчас отдыхает в теплых краях, откуда регулярно публикует жаркие фото и видео, сообщает Politeka.net. Так, в своем сториз модель разместила кадры, на которых щеголяет с красивой подружкой в крохотных бикини.

Звезда выбрала красный купальник, оголивший ее самые аппетитные места. Крохотное бикини натянулось на тончайших бретельках. На одном из кадров модель повернулась спиной к камере, чтобы показать самые сочные места.

Красотка вместе с подружкой прогуливалась возле бассейна, а позже ставила кадр, где показывает всю красоту более крупным планом - эти формы божественны.

Ана стояла боком к камере, лямка купальника соскользнула с плеча, что прибавило кадру больше пикантности.

Браслет на руке дополнил образ.

Модель распустила свои кудри, которые развеивал прибрежный ветер.

При этом модель большими глазами смотрела в объектив.

Кадры не собрали в открытом доступе много комментариев и лайков. Возможно красотка получила много приятных сообщений в директ.

Напомним, Ану Чери засняли во время того, как она отдыхала в гамаке.

Звезда распласталась на белоснежной ткани в позе "звездочки". Красотка прикрыла лицо от палящего солнца соломенной шляпкой.

Модель была в красном мини-бикини, которое обтянуло ее сочные достоинства.

Ранее сообщалось, что Ана Чери нежилась под жаркими солнечными лучами у бассейна и рекламирует купальник фирмы, с которой сотрудничает. Пикантные трусики со специальными завязками на талии выгодно показали, как преобразилась фигура Чери.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

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