Американская фитнес-модель Ана Чери заворожила формами в крохотном купальнике вместе с подружкой 

Звезда сейчас отдыхает в теплых краях, откуда регулярно публикует жаркие фото и видео, сообщает Politeka.net. Так, в своем сториз модель разместила кадры, на которых щеголяет с красивой подружкой в крохотных бикини. 

Звезда выбрала красный купальник, оголивший ее самые аппетитные места. Крохотное бикини натянулось на тончайших бретельках. На одном из кадров модель повернулась спиной к камере, чтобы показать самые сочные места. 

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Красотка вместе с подружкой прогуливалась возле бассейна, а позже ставила кадр, где показывает всю красоту более крупным планом - эти формы божественны.

Ана стояла боком к камере, лямка купальника соскользнула с плеча, что прибавило кадру больше пикантности. 

Браслет на руке дополнил образ. 

Модель распустила свои кудри, которые развеивал прибрежный ветер. 

При этом модель большими глазами смотрела в объектив. 

Кадры не собрали в открытом доступе много комментариев и лайков. Возможно красотка получила много приятных сообщений в директ. 

Напомним, Ану Чери засняли во время того, как она отдыхала в гамаке. 

Звезда распласталась на белоснежной ткани в позе "звездочки". Красотка прикрыла лицо от палящего солнца соломенной шляпкой. 

Модель была в красном мини-бикини, которое обтянуло ее сочные достоинства. 

Ранее сообщалось, что Ана Чери нежилась под жаркими солнечными лучами у бассейна и рекламирует купальник фирмы, с которой сотрудничает. Пикантные трусики со специальными завязками на талии выгодно показали, как преобразилась фигура Чери.

Напомним, Ана Чери забыла про стыд и сдавила аппетитные размеры прямо на камеру

А еще Politeka писала, что соблазнительная Ана Чери порадовала, обтянув свой упругий "орешек" экстра мини

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