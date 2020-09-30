Тепло піде з України, залишивши після себе тільки дощі
Про те, яка погода чекає українців найближчим часом, розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбук.
Вона нагадала про те, що за традицією 30 вересня – в день Віри, Надії, Любові і Софії – можна остаточно збирати яблука і завершувати теплий сезон. Синоптик підтвердила, що дощі і похолодання прийшли якраз за розкладом.
За її словами, 1 жовтня Україну чекає прохолодна і дощова погода. Опади пройдуть на заході, півночі, півдні, а також у більшості центральних областей. При цьому на Сході і в Дніпрі дощів не очікується, проте буде дути сильний вітер.
Температура в середньому по країні триматиметься на позначках від +15 до +18 градусів. Найтепліше буде на Півдні, де стовпчики термометрів покажуть від +17 до +20, а найхолодніше – в західних областях, де температура опуститься до +13...+16 градусів.
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У Києві день буде хмарним, сирим і вітряним, проте досить теплим – до +17 градусів.
Діденко також зазначила, що вже на вихідних в Україну повернеться тепло до +20 градусів, проте протягом тижня переважатиме волога осіння погода.
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