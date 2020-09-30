Тепло уйдет из Украины, оставив после себя только дожди

О том, какая погода ждет украинцев в ближайшее время, рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбук.

Она напомнила о том, что по традиции 30 сентября – в день Веры, Надежды, Любви и Софии – можно окончательно собирать яблоки и завершать теплый сезон. Синоптик подтвердила, что дожди и похолодание пришли как раз по расписанию.

По ее словам, 1 октября Украину ждет прохладная и дождливая погода. Осадки пройдут на Западе, Севере, Юге, а также в большинстве центральных областей. При этом на Востоке и в Днепре дождей не ожидается, однако будет дуть сильный ветер.

Температура в среднем по стране будет держаться на отметках от +15 до +18 градусов. Теплее всего будет на Юге, где столбики термометров покажут от +17 до +20, а прохладнее всего – в западных областях, где температура опустится до +13…+16 градусов.

В Киеве день будет облачным, сырым и ветренным, однако довольно теплым – до +17 градусов.

Диденко также отметила, что уже на выходных в Украину вернется тепло до +20 градусов, однако в течение недели будет преобладать влажная осенняя погода.

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