В Украину придет по-осеннему плохая погода с дождями и грозами
Синоптики Укргидрометцентра предупредили о резком ухудшении погоды по всей стране уже со среды, 30 сентября.
Сообщается, что осадки ожидаются по всей территории страны. Причем местами они будут доходить до сильных ливней. В частности, не повезет жителям Карпат и Прикарпатья, где ожидается II уровень опасности, оранжевый. Также сильные дожди пройдут в Центре, а также Херсонской и Запорожской областях. На Юге Украины местами пройдут грозы.
В добавок к этому, украинцев ждут сильные порывы ветра – до 7-12 м/с.
Также синоптики предупредили о похолодании. Самые низкие температуры ожидаются на Западе, где столбики термометров опустятся до +12…+16 градусов. В центральных областях и на Севере температура будет держаться в пределах +14…+18 градусов.
Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
"Шоу может подождать": срыв нового выпуска "Мастер Шеф" c Каменских после трагедии, появилось заявление
Доллар рванул наступление, НБУ выдал беспощадный курс валют: что будет с гривной
Перевод часов в 2020 году: украинцев предупредили о важном изменении, "в последнее воскресенье месяца..."
Теплее всего будет в южных и восточных областях, где температура составит от +17 до +21 градуса.
В Киеве дождь будет идти как днем, так и ночью. В столице похолодает до +14…+16 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре.
Ранее мы сообщали о том, что мощный торнадо пронесся по Херсонской области.
Как сообщается, в поселке Великая Александровка ветром сорвало крышу школы, разбило окна, повалены 47 деревьев, повредило 38 домов. Непогода оставила жителей поселка без света и газа.
Напомним, настоящая осень прорвалась в Украину, какие области под ударом: "дожди, штормовые порывы и...".
Как сообщала Politeka, разрушительный торнадо несется по Украине, стихия рушила все на своем пути: кадры последствий.
Также Politeka писала, что осень решила показать свой мерзкий характер, погода не пожалеет украинцев.