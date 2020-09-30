Каким областям не повезет больше всего

В Украину придет по-осеннему плохая погода с дождями и грозами

Синоптики Укргидрометцентра предупредили о резком ухудшении погоды по всей стране уже со среды, 30 сентября.

Сообщается, что осадки ожидаются по всей территории страны. Причем местами они будут доходить до сильных ливней. В частности, не повезет жителям Карпат и Прикарпатья, где ожидается II уровень опасности, оранжевый. Также сильные дожди пройдут в Центре, а также Херсонской и Запорожской областях. На Юге Украины местами пройдут грозы.

В добавок к этому, украинцев ждут сильные порывы ветра – до 7-12 м/с.

Также синоптики предупредили о похолодании. Самые низкие температуры ожидаются на Западе, где столбики термометров опустятся до +12…+16 градусов. В центральных областях и на Севере температура будет держаться в пределах +14…+18 градусов.

Теплее всего будет в южных и восточных областях, где температура составит от +17 до +21 градуса.

В Киеве дождь будет идти как днем, так и ночью. В столице похолодает до +14…+16 градусов. Кроме того, синоптики предупреждают о порывистом ветре.

Ранее мы сообщали о том, что мощный торнадо пронесся по Херсонской области.

Как сообщается, в поселке Великая Александровка ветром сорвало крышу школы, разбило окна, повалены 47 деревьев, повредило 38 домов. Непогода оставила жителей поселка без света и газа.

Напомним, настоящая осень прорвалась в Украину, какие области под ударом: "дожди, штормовые порывы и...".

Как сообщала Politeka, разрушительный торнадо несется по Украине, стихия рушила все на своем пути: кадры последствий.

Также Politeka писала, что осень решила показать свой мерзкий характер, погода не пожалеет украинцев.