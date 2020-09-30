35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила новим образом, розмістивши в соцмережі свіжий знімок

Про це передає Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На фотографії Даша сидить на шкіряному дивані, на зірці – коротке плаття, що відкриває високі груди співачки, ноги співачка широко розставила. Звертають на себе увагу золотисті туфлі Астаф'євої.

Волосся у Даші зачесане високо, фоном фотографії служить обладнання студійної фотомайстерні і палаючий прожектор.

"Один прекрасний день з командою мрії", - підписала фотографію знаменитість.

Фолловери не пройшли повз свіжого фото красуні,"залайкавши" її і залишивши велику кількість захоплених коментарів.

"Красуня😍 😍 😍 діва 😍 хороший ракурс 👌🔥 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥пані ❤ ️ 🔥 🔥 🔥 мені дуже подобається ❤ ️ приголомшливе фото❤️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", – написали вони.

Ми писали, що 35-річна українська співачка і модель Даша Астаф'єва зізналася, який чоловік здатний підкорити її серце. За словами співачки, у кожного чоловіка повинен бути свій підхід.

"Щоб не прогадати, Я бажаю всім чоловікам залишатися джентльменом, або вчитися бути джентльменом. Це зацінить, кожна поважаюча себе і гідна дама. От завжди. Перше, що кидається в очі – те, як вихований чоловік. Скільки б грошей у тебе не було, який би ти класний і успішний не був (хоча звичайно все одно це взаємопов'язано). Якщо ти бидло, якщо ти невихований і неосвічений, ніякі гроші, зв'язки і становище в суспільстві тебе не врятує", - зауважила красуня.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Астаф'єва захопила засмагою: "Даша, караул!".

Як повідомляла Politeka, неповторна Астаф'єва здивувала кардинальною зміною іміджу, зірку не впізнати « " Русалка».

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