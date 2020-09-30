Вєрка Сердючка після тривалої паузи знову вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками

Про це йдеться в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, відома виконавиця Вєрка Сердючка поділилася з фанатмі новим спільним знімком, на якому також присутня її мама.

Зокрема, зірка Вєрка Сердючка разом з мамою позує на тлі цифри "1", натякаючи на популярність серед українців, а в руках співачка тримає указку.

Заради нового знімка Вєрка Сердючка вигадула новий образ, одягнувши свою "зірку" і спортивний костюм з балетками.

Нова фотографія припала до душі шанувальникам, які вирішили завалити зірку з її мамою лайками і десятками захоплених коментарів.

"Красуні, Привіт вам з югів", " Боже, а хто це такі красиві...", "Блін, після всіх подій 2020 року, ця фотка як бальзам на душу!", "Як рідко радуєте", "Мама в положенні", " була на вашому концерті. Незабутнє враження!", "Боже, яка краса!", "Супер парочка", " такі модні, а мати-то взагалі!",- написали вони під публікацією Вєрки Сердючки.

Раніше ми розповідали, як Вєрка Сердючка з мамою ефектно представили свій новий альбом.

Так, в мережі з'явилося чорно-біле фото Сердючки і її мами в медичних масках. Таким чином був презентований міні-альбом Sexy.

У міні-альбом Sexy увійшло чотири пісні англійською мовою: Make It Rain Champagne, Disco Kicks, Swedish lullaby і Sexy. Новий альбом помітно відрізняється від звичайного репертуару Сердючки.

Андрій Данилко повідомив, що нові пісні покликані подарувати "трохи сонячного світла в цей дуже темний рік".

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