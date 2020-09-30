Конфлікт у Нагірному Карабасі має стати важливим уроком для української влади

Громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував ситуацію в ефірі телеканалу "NewsOne", передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Він звернув увагу, що ніхто з країн не дотримується нейтралітету. Так президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про "подібну націю" - азербайджанців.

"Сталося і відбувається те, чого ми всі так боялися, люди радянського і трохи пострадянського віку, коли нам говорили про можливість "югославізації", розпаду імперії. Під "імперією" малася на увазі не тільки радянська, але ще і Російська імперія, тому що Карабах і нарізка земель сталася ще за часів Російської імперії. Як би ми не хотіли, як би наші історики не придумували і не переписували історію, всі ці наслідки будуть позначатися, поки не будуть прийняті кардинальні заходи", - зазначив лідер партії "Перемога Пальчевського".

За словами Андрій Пальчевського, в Азербайджані сформувався потужний анклав, адже там живуть 70% вірмен. В таких умовах рано чи пізно мав назріти етнічний конфлікт.

"Давайте не будемо котами Леопольдами... Леопольдовщина, не вирішення, а відхід від проблеми - це характерна риса української влади, в тому числі, останнього заходу. Було достатньо часу, щоб в період максимальної підтримки прийняти рішення, може не найпопулярніше", - заявив Андрій Пальчевський.

На його думку, чинний уряд втратив можливості для врегулювання конфлікту на Донбасі:

"Нова-не нова влада, яка встигла розгубити довіру і запал молодецький, коли вони виглядали прихильниками миру і перемир'я, а зараз плетуться в похмурому руслі української корупції. Ніхто не покараний, ніхто не карається, всі колишні мерзотники вже наближені. Які є підпірки у сьогоднішньої влади у вирішенні такого складного питання, де потрібні компроміси?".

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