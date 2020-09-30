Конфликт в Нагорном Карабахе должен стать важным уроком для украинской власти

Общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал ситуацию в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

Он обратил внимание, что никто из стран не придерживается нейтралитета. Так президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о поддерже "сходной нации" - азербайджанцев.

"Случилось и происходит то, чего мы все так боялись, люди советского и немного постсоветского возраста, когда нам говорили о возможности "югославизации", распада империи. Под "империей" подразумевалась не только советская, но еще и российская империя, потому что Карабах и нарезка земель произошла еще во времена Российской империи. Как бы мы ни хотели, как бы наши историки не придумывали и не переписывали историю, все эти последствия будут сказываться, пока не будут приняты кардинальные меры", - отметил лидер партии "Перемога Пальчевського".

По словам Андрей Пальчевского, в Азербайджане сформировался мощный анклав, ведь там живут 70% армян. В таких условиях рано или поздно должен был назреть этнический конфликт.

"Давайте не будем котами Леопольдами... Леопольдовщина, не решение, а уход от проблемы - это характерная черта украинской власти, в том числе, последнего захода. Было достаточно времени, чтобы в период максимальной поддержки принять решение, может быть не самое популярное", - заявил Андрей Пальчевский.

По его мнению, действующее правительство упустило возможности для урегулирования конфликта на Донбассе:

"Новые-не новые власти, которые успели растерять доверие и задор молодецкий, когда они выглядели сторонниками мира и перемирия, а сейчас плетутся в унылом русле украинской коррупции. Никто не наказан, никто не наказывается, все бывшие мерзавцы уже приближены. Какие есть подпорки у сегодняшней власти в решении такого сложного вопроса, где требуются компромисы?".

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