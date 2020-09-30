В Україну прийде по-осінньому погана погода з дощами і грозами

Синоптики Укргідрометцентру попередили про різке погіршення погоди по всій країні вже з середи, 30 вересня.

Повідомляється, що опади очікуються по всій території країни. Причому місцями вони будуть доходити до сильних злив. Зокрема, не пощастить жителям Карпат і Прикарпаття, де очікується II рівень небезпеки, помаранчевий. Також сильні дощі пройдуть у центрі, а також Херсонській та Запорізькій областях. На півдні України місцями пройдуть грози.

На додаток до цього, українців чекають сильні пориви вітру – до 7-12 м/с.

Також синоптики попередили про похолодання. Найнижчі температури очікуються на Заході, де стовпчики термометрів опустяться до +12...+16 градусів. У центральних областях та на півночі температура триматиметься в межах +14...+18 градусів.

Найтепліше буде в південних і східних областях, де температура складе від +17 до +21 градуса.

У Києві дощ йтиме як вдень, так і вночі. У столиці похолодає до +14...+16 градусів. Крім того, синоптики попереджають про поривчастий вітер.

Раніше ми повідомляли про те, що потужний торнадо пронісся по Херсонській області.

Як повідомляється, в селищі Велика Олександрівка вітром зірвало дах школи, розбило вікна, повалено 47 дерев, пошкодило 38 будинків. Негода залишила жителів селища без світла і газу.

Нагадаємо, справжня осінь прорвалася в Україну, які області під ударом: "дощі, штормові пориви і...".

Як повідомляла Politeka, руйнівний торнадо мчить по Україні, стихія руйнувала все на своєму шляху: кадри наслідків.

Також Politeka писала, що осінь вирішила показати свій мерзенний характер, погода не пошкодує українців.