Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач здивував новим образом і розповів про те, які свята любить

Як повідомляє Politeka.net, гуморист поділився новим відео на своїй сторінці в Instagram. На ньому Ткач постав у несподіваному костюмі. Так, у артиста було розмальовано обличчя "під скелет", а на руках у нього можна було помітити рукавички з «кігтями», як у популярного персонажа коміксів Росомахи.

"Обожнюю дитячі дні народження! Ось прям моє, прям хлібом не годуй, дай не дитячий день народження прийти. Кажу: "Не треба мені малювати на обличчі нічого", каже: "Просто очі закрий". Закрив. Ну то що?", - з гумором вимовляє артист на відео.

У коментарях шанувальники тут же почали обговорювати відео.

"Схожий на панду з великими кігтями. Прости, ну правда схожий", "ви просто бомбезний", "коли трохи перебрав і прокинувся вранці", "Фредді Крюгер відпочиває", "Красунчик", - пишуть люди.

Нагадаємо, до цього ми писали, що Ткач висловився про майбутнє в політиці.

За словами артиста, він ніколи не замислювався про те, щоб змінити професію. Ткач також зазначив, що на його думку, гумор і Політика – речі несумісні, тому він навряд чи коли-небудь захоче піти в політику.

Він звернув увагу на те, що в політику не збираються йти ні він, ні Кошовий, ні Ласточкін, адже гумор повинен залишатися гумором, а політика - політикою.

Нагадаємо, "Квартал 95 "ошелешив звісткою про скасування концертів, що сталося: "Боже, шкода так".

Як повідомляла Politeka, Ткач з " Квартал 95 "заінтригував заявою про майбутнє в політиці: "не єдиний серед коміків".

Також Politeka писала, що задоволений Ткач з "Квартал 95" похвалився пристрасним поцілунком з Могилевською: "пацани, мрія збулася!".