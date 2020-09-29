На себя не похож

Звезда Студии «Квартал 95» Юрий Ткач удивил новым образом и рассказал о том, какие праздники любит

Как сообщает Politeka.net, юморист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. На нем Ткач предстал в неожиданном костюме. Так, у артиста было разрисовано лицо «под скелет», а на руках у него можно было заметить перчатки с «когтями», как у популярного персонажа комиксов Росомахи.

«Обожаю детские дни рождения! Вот прям мое, прям хлебом не корми, дай не детский день рождения прийти. Говорю: «Не надо мне рисовать на лице ничего», говорит: «Просто глазки закрой». Закрыл. И что?», - с юмором произносит артист на видео.

В комментариях поклонники тут же принялись обсуждать видео.

«Похож на панду с большими когтями. Прости, ну правда похож», «Вы просто бомбезный», «Когда немного перебрал и проснулся утром», «Фредди Крюгер отдыхает», «Красавчик», - пишут люди.

Напомним, до этого мы писали, что Ткач высказался о будущем в политике.

По словам артиста, он никогда не задумывался о том, чтобы изменить профессию. Ткач также отметил, что по его мнению, юмор и политика – вещи несовместимые, поэтому он вряд ли когда-нибудь захочет уйти в политику.

Он обратил внимание на то, что в политику не собираются идти ни он, ни Кошевой, ни Ласточкин, ведь юмор должен оставаться юмором, а политика - политикой.

Напомним, "Квартал 95" ошарашил известием об отмене концертов, что произошло: "Боже, жалко так".

Как сообщала Politeka, Ткач из "Квартал 95" заинтриговал заявлением о будущем в политике: "Не единственный среди комиков".

Также Politeka писала, что довольный Ткач из "Квартал 95" похвастался страстным поцелуем с Могилевской: "Пацаны, мечта сбылась!".