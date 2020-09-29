40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, засвітилася в компанії двох чоловіків

Відома красуня часто ділиться в Instagram знімками своїх робочих буднів і відпочинку, повідомляє Politeka.net.

Цього разу красуня вирішила показати, як проводить ланч з відомим французьким кінорежисером Дені Декуром і південнокорейським актором Ю Ен Соком.

"Трійця" сиділа за червоним пластмасовим столом на вулиці. Ольга була у світлому костюмі та рожевій футболці. Здавалося на обличчі відомої українки немає макіяжу. Вона виглядала свіжо і посміхалася в камеру.

Тим часом щасливий режисер обіймав акторів.

На столі двох зірок можна побачити набори з їжею, а їли вони паличками.

"Ланч з @yoo_yeonseok і нашим режисером Дені Деркуром в рамках нового проекту, франко-корейського фільму "Матен Кальм"", - написала Куриленко.

За годину пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Нурлан чи це ти", "Дружба народів", " Ухти завжди така стильна і красива, Ольгіта! 😻 ", "Здрасті-мордасті😛", " 👏 👏 👏 👏 Ольга, удачі в новому проекті !!!", "Відмінно виглядаєш, крихітко! Красуня, я дуже люблю тебе", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ольга Куриленко одягла маленький топ з красивою вишивкою з чорних, блискучих намистинок.

Хоч і невеликі груди, але все ж в цьому вбранні вони виглядали чудово. Ланцюжок з хрестиком додав акценту образу.

Очі були підкреслені довгими чорними стрілками.

Майже за годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

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