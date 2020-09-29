40-річна популярна актриса Ольга Куриленко, яка прославилася після зйомок у фільмі про агента 007, засвітилася в компанії двох чоловіків 

Відома красуня часто ділиться в Instagram знімками своїх робочих буднів і відпочинку, повідомляє Politeka.net.

Цього разу красуня вирішила показати, як проводить ланч з відомим  французьким кінорежисером Дені Декуром і південнокорейським актором Ю Ен Соком. 

"Трійця" сиділа за червоним пластмасовим столом на вулиці. Ольга була у світлому костюмі та рожевій футболці. Здавалося на обличчі відомої українки немає макіяжу. Вона виглядала свіжо і посміхалася в камеру. 

Тим часом щасливий режисер обіймав акторів. 

Популярні новини зараз

Комаров і Дорофєєва терміново звернулися до українців за допомогою, трагічні деталі: "давайте відмовимося..."

Настя Каменських в міні-сукні розставила ноги в пікантній позі: "Вибач, звісно, але це..."

"Оля, йди на кухню": конфлікт Фреймут і Кухар на "Танцях з зірками" вийшов на новий рівень хамства

Долар рвонув наступ, НБУ видав нещадний курс валют: що буде з гривнею
Показати ще

На столі двох зірок можна побачити набори з їжею, а їли вони паличками. 

"Ланч з @yoo_yeonseok і нашим режисером Дені Деркуром в рамках нового проекту, франко-корейського фільму "Матен Кальм"", - написала Куриленко. 

За годину пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. 

"Нурлан чи це ти", "Дружба народів", " Ухти завжди така стильна і красива, Ольгіта! 😻 ", "Здрасті-мордасті😛", " 👏 👏 👏 👏 Ольга, удачі в новому проекті !!!", "Відмінно виглядаєш, крихітко! Красуня, я дуже люблю тебе", - написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Ольга Куриленко одягла маленький топ з красивою вишивкою з чорних, блискучих намистинок. 

Хоч і невеликі груди, але все ж в цьому вбранні вони виглядали чудово. Ланцюжок з хрестиком додав акценту образу. 

Очі були підкреслені довгими чорними стрілками. 

Майже за годину пост зібрав понад 8000 лайків і багато коментарів. 

View this post on Instagram

#ThrowbackThursday

A post shared by Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) on

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулася у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: "вогонь».