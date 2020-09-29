Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, захопила вечірнім пляжним образом

Настя вміє привертати до себе увагу завдяки зовнішності. Ефектна блондинка підкреслює свої пишні форми кожен раз по-новому, адже працює з магазинами одягу і постійно змінює образи. На пляжі Квітко, як правило, з'являється в бікіні, оголює її стегна і сідниці, а ліфчики ледь приховують її шостого розміру бюст.

Справа в тому, що Настя рекламує білизну, тому багато фото вона робить заради реклами. Тим не менш, її Instagram завалений хвалебними коментарями, а шанувальники продовжують обговорювати, наскільки натуральна краса моделі.

На одному з фото Настя показала, як позувала на заході сонця в Болотному Бікіні на узбережжі. Тонкі лямки зірки були розділені на дві частини, вигідно підкреслюючи вигини і надаючи талії зірки ще більшу стрункість. Як відомо, незважаючи на зайву вагу, Квітко може похвалитися талією в 60 см.

Ось що пишуть фанати:

"Немає слів, щоб сказати красивій дівчині, яка вона; Белліссіма ❤️; я люблю твій зріст і фігуру😍 😍 😍❤️; потрібно побачити більше. Ви незвичайна; вона ніби як прооперована, зовсім неприродно виглядає; Боже люби своє тіло! Xoxo😍; так красиво ❤; Барбі; Ангел ... 😍 ; Приголомшливо👌; Лялька Барбі👌; ця краса зведе тебе з розуму; дитинко на мільйон; чому б не здивувати ще такими фото».

Раніше ми писали, що дівчина розбурхує образами кожен раз по-різному. За оновленнями в Instagram зірки стежать кілька мільйонів фанатів, Настя не скромничає і публікує найгарячіші фото зі своїх зйомок.

При цьому образи знаменитості, які відрізняються від звичних, незмінно бурхливо обговорюють в мережі. Навіть в чорній кофтині і дуже тісних брюках моделі вдалося підкреслити свої головні достоїнства – стегна і видатний бюст.

"Ви добре виглядаєте у всьому, що носите❤», «добре я бачу місця для поцілунків», «Прекрасна дівчинка. Це найвища краса, яка прекрасна", "ти хочеш, щоб Харіуп бачив тебе для поцілунків скрізь" «" яка гарна груди і як багато вони виглядають«, » леді номер один🌹 🌹 🌹 🌹«,» красотуля❤️❤️❤️«, " ви не вкрали гірський хребет Анд? Монтаньота», «небесне тіло💓», " хороші Близнюки👅".

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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