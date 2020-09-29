Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, восхитила вечерним пляжным образом

Настя умеет привлекать к себе внимание благодаря внешности. Эффектная блондинка подчеркивает свои пышные формы каждый раз по-новому, ведь работает с магазинами одежды и постоянно меняет образы. На пляже Квитко, как правило, появляется в бикини, оголяющем ее бедра и ягодицы, а лифчики едва скрывают ее шестого размера бюст.

Дело в том, что Настя рекламирует белье, поэтому многие фото она делает ради рекламы. Тем не менее, ее Инстаграм завален хвалебными комментариями, а поклонники продолжают обсуждать, насколько натуральна красота модели.

На одном из фото Настя показала, как позировала на закате солнца в болотном бикини на побережье. Тонкие лямки звезды были разделены на две части, выгодно подчеркивая изгибы и придавая талии звезды еще большую стройность. Как известно, несмотря на лишний вес, Квитко может похвастаться талией в 60 см.

Вот что пишут фанаты:

«Нет слов, чтобы сказать красивой девушке, какая она; Беллиссима ❤️; Я люблю твой рост и фигуру 😍😍😍❤️; Нужно увидеть больше. Вы необыкновенная; Она вроде как прооперирована, совсем неестественно выглядит; Боже люби свое тело! Xoxo😍; Так красиво ❤; Барби; Ангел ... 😍; Потрясающе👌; Кукла Барби, а девочка хороша...👌; Эта красота сведет тебя с ума; детка на миллион; почему бы не удивить еще такими фото».

Ранее мы писали, что девушка будоражит образами каждый раз по-разному. За обновлениями в Инстаграм звезды следят несколько миллионов фанатов, Настя не скромничает и публикует самые горячие фото со своих съемок.

При этом образы знаменитости, которые отличаются от привычных, неизменно бурно обсуждают в сети. Даже в черной кофточке и очень тесных брюках модели удалось подчеркнуть свои главные достоинства – бедра и выдающийся бюст.

«Вы хорошо выглядите во всем, что носите ❤», «Хорошо я вижу места для поцелуев», «Прекрасная девочка. Это высшая красота, которая прекрасна», «ты хочешь, чтобы Хариуп видел тебя для поцелуев везде», «Какая красивая грудь и как богато они выглядят», «Леди номер один 🌹🌹🌹🌹», «КРАСОТУЛЯ❤️❤️❤️», «Вы не украли горный хребет Анд? Монтаньота», «Небесное тело💓», «Хорошие близнецы 👅».

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов