Популярний український співак DZIDZIO залишився незадоволений образом своєї дружини в її сольному кліпі

Дружина Михайла Хоми, який виступає під псевдонімом DZIDZIO, Ярослава в липні випустила власний кліп на пісню "Я тобі не мамка". Пісня стала своєрідним закликом до жінок "виходити з-за спин" чоловіків, а сама артистка постала в кліпі в яскравому образі розкутої красуні. Ярослава заявляла, що хоче, щоб жінки були собою і розвивали власні таланти.

DZIDZIO довгий час не висловлювався про творчість дружини, проте в програму «Зірковий шлях» все ж зізнався Каті Осадчій, що не в захваті від того образу, який вибрала Ярослава. Співак також уточнив, що дружина вибрала його без його відома.

"Мені нічого не сказали, поставили перед фактом. Я побачив кліп і пісню вже в Інтернеті, почув камені в свій город, але я кажу: Не чіпайте мене, тому що у мене гострі зуби. Я бачу в ній перспективу, тільки не таку. Все це не по-моєму. Коли ти починаєш щось придумувати, чого немає насправді, то завтра воно набридне", - заявив артист.

Він також підкреслив, що сам дуже близький до свого сценічного образу.

Відзначимо, що українці в коментарях до кліпу Ярослави дивуються позиції її чоловіка, який ніяк не намагається просувати талант своєї дружини.

"Шкода, що Дзідзьо ніде не позиціонує свою талановиту красуню дружину, а натомість підтягує за собою всюди Цибульську. Яка жалість", "крутий кліп, невже так в Україні знімають? Дзідзьо, ти чого мовчиш, що у тебе така крута дружина? Буде хітом року ... А постановка взагалі = БОМБА", " як я рада за Ярославу) Красуня і талант. Чому Дзідзьо допустити щоб така талановитий дружина так довго була в тіні. Повинен сам перший допомогти", - пишуть люди.

Нагадавши, красуня-дружина DZIDZIO захопила видом на пляжі в купальнику: "50 відтінків сірого".

Як повідомляла Politeka, на Дзідзьо напали в Києві, перші подробиці: "прямо в обличчя...".

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