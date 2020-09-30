Американська фітнес-модель Ана Чері показала ідеальний відпочинок з подружкою на курорті в Мальдівах

Анна вирушила у відпустку вперше за довгий час покинувши будинок. Як відомо, спортсменка вважається домосідкою, тому рідко куди вибирається далі, ніж на тренування, прогулянки на пляж біля будинку і невеликі поїздки з чоловіком на міні-відпочинок.

Дівчина цього разу вирішила поїхати на один з найрозкішніших курортів і навіть вразила видом звідти в нових образах. Модель вирушила не одна, а разом з близькою подружкою. Кілька годин тому зірки влаштували модну фотосесію в шовкових нарядах на узбережжі.

Дівчатам вдалося вразити не тільки яскравим пейзажем навколо, але ще і фігурами в шовкових світлих сукнях з глибокими розрізами на стегнах і вдалими вирізами в зоні декольте.

«Люблю твоє плаття🙌🏼; Милашка ❣️; Ви обидва мої улюблені😍😍😍😍; Прекрасні дами; досить, це межа гарячого; 🥰🥰💋💋 Милашки 👋🏼; Красиві королеви ❤; Насолоджуйтесь обома 😘😘; Прекрасні дами; Уособлена краса 👌; Дві шикарні красуні. Як в раю!; Коли нарешті з'являється досконалість ви обидва приголомшливі @hopebeel @anacheri ... ❤️❤️ Я люблю тебе ...! Тепер я можу жити щасливою😂"»

Раніше Ана вирішила показати, як проводить час в розкішному готелі на сонячному курорті. Спортсменка, як правило, проводить час вдома і не бажає куди-небудь виїжджати, проте для відпочинку з чоловіком завжди вибирає найяскравіші місця для відпочинку.

Цього разу Ана розповіла, що вона зупинилася в казковому місці, де зможе помилуватися красивим пейзажем з чудовою погодою.

«Я думаю, що кожен повинен знати, наскільки безпечно було подорожувати на Мальдіви, я завжди була дуже обережна в епоху вірусу. У цій поїздці ми всі були перевірені за 48 годин до зльоту, що було перевірено на квитковій касі і біля виходу на посадку.

Наступні випробування і перевірки температури під час стоянки і при приземленні також пройшли успішно. На Мальдівах кожне місце, куди ми ходили, знову перевіряли і давали дезінфікуючий засіб для рук. Це місце-рай, і обслуговування клієнтів нереальне», - написала Ана під останнім постом.

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