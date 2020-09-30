Американская фитнес-модель Ана Чери показала идеальный отдых с подружкой на курорте в Мальдивах

Анна отправилась в отпуск впервые за долгое время покинув дом. Как известно, спортсменка считается домоседкой, поэтому редко куда выбирается далее, чем на тренировки, прогулки на пляж возле дома и небольшие поездки с мужем на мини-отдых.

Девушка в этот раз решила поехать на один из самых роскошных курортов и даже поразила видом оттуда в новых образах. Модель отправилась не одна, а вместе с близкой подружкой. Несколько часов назад звезды устроили модную фотосессию в шелковых нарядах на побережье.

Девушкам удалось поразить не только ярким пейзажем вокруг, но еще и фигурами в шелковых светлых платьях с глубокими разрезами на бедрах и удачными вырезами в зоне декольте.

«Люблю твое платье🙌🏼; Милашка ❣️; Вы оба мои любимые😍😍😍😍; Великолепные дамы; довольно, это предел горячего; 🥰🥰💋💋 Милашки 👋🏼; Красивые королевы, но красотки, полегче❤; Наслаждайтесь обоими 😘😘; Великолепные дамы; Олицетворенная красота 👌; Две шикарные красотки. Как в раю!; Когда наконец появляется совершенство вы оба потрясающие @hopebeel @anacheri ... ❤️❤️ Я люблю тебя ...! Теперь я могу жить счастливой😂».

Ранее Ана решила показать, как проводит время в роскошном отеле на солнечном курорте. Спортсменка, как правило, проводит время дома и не желает куда-либо выезжать, однако для отдыха с мужем всегда выбирает самые яркие места для отдыха.

В этот раз Ана рассказала, что она остановилась в сказочном месте, где сможет полюбоваться красивым пейзажем с великолепной погодой.

«Я думаю, что каждый должен знать, насколько безопасно было путешествовать на Мальдивы, я всегда была очень осторожна в эпоху вируса. В этой поездке мы все были проверены за 48 часов до взлета, что было проверено на билетной кассе и у выхода на посадку.

Последующие испытания и проверки температуры во время стоянки и при приземлении также прошли успешно. На Мальдивах каждое место, куда мы ходили, снова проверяли и давали дезинфицирующее средство для рук. Это место - рай, и обслуживание клиентов нереальное», - написала Ана под последним постом.

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