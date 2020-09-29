Знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардашьян, показала неосяжні форми в чорних мереживах

Шість років тому після першої вдалої фотосесії завдяки російському фотографу, слава знайшла Анастасію. Після низки вдалих зйомок і декількох контрактів, дівчина навіть поїхала жити в США і працювала з брендом Каньє Уеста, чоловіком Кім Кардашьян.

Однак, відмовившись худнути, щоб слідувати параметрам моделей агентства, дівчина знайшла іншу роботу. Тепер Настя не потребує навіть реклами профілю в Instagram, так як її знаю мільйони жінок.

Володіючи тонкою талією і пишним бюстом, Настя всіляко підкреслює їх сміливими нарядами. Наприклад, на одному з фото, зроблених на відпочинку, Настя підкорила видом в мереживах. Квітко одягла чорний костюм, щільно обтягуючий форми, верх якого був повністю зроблений з тонких чорних мережив і зовсім не прикривав бюст знаменитості.

Фанати не пройшли повз пікантного образу:

"Красуня, мережив ніколи не буває мало; добре, я думаю це приголомшливо; Вау .... ти чудова❤️; Красива жінка ❤; дуже милий пупсик, нехай благословить тебе Бог» "" Ох я б в цих принадах б плутався😍; Анастасія красиве ім'я для прекрасної леді; яке задоволення, ти такий хороший малюк😍; в 25 років ти виглядаєш так само красиво, як і всі; краса, зачаровує тіло-це ще не все, але на цій картині ти найпрекрасніша річ в цьому світі, мій друг і дорога Анастасія; Богиня на землі❤️😍; Велика принцеса особистості».

Ми також писали, що Настя звикла до уваги, адже вона володіє дивовижними формами і не бажає це приховувати. Модель може похвалитися дуже пишними стегнами, тонкою талією і не менш ефектним бюстом. При вазі сімдесят кілограм і невисокому зростанні Квітко вдалося стати моделлю саме завдяки її пропорціям.

Зараз вона продовжує набирати популярність в Instagram, так як її публікації стають все сміливіше. Квітко займається рекламою білизни та одягу, тому на її сторінці переважно саме кадри з відпочинку в нових бікіні.

У чорному купальнику з тонкими лямками на талії Настя вразила виглядом фанатів, адже продемонструвала засмагле тіло у всій красі з вигідного ракурсу. Не забула Настя виставити і свій бюст вперед, трохи вигнувшись.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

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